La búsqueda del nuevo técnico de Colo Colo ha perdido a uno de los candidatos en las últimas horas. Gustavo Quinteros parecía tener todo listo para llegar a la banca del Cacique, pero finalmente las cosas se cayeron por pedido del propio DT.

En el Estadio Monumental querían de vuelta al estratega que los salvó del descenso para que apague otro incendio. Sin embargo, todo se complicó tras las reuniones del miércoles y no habrá retorno.

Sobre los motivos del entrenador para decirle que “No” al Eterno Campeón se ha especulado mucho y, después de una ola de rumores, se supo la verdad. Y esta no es otra que una molestia del propio técnico, quien no se siente valorado por la dirigencia.

Gustavo Quinteros no quiere ser un bombero para Colo Colo

Luego de conocerse la negativa de Gustavo Quinteros de volver a Colo Colo, mucho se especuló sobre el motivo. No obstante, la realidad era totalmente distinta, con una molestia de parte del técnico con la dirigencia.

Gustavo Quinteros no llegará a Colo Colo porque siente que no lo valoran como lo merece. Foto: Photosport.

Fue el periodista Rodrigo López quien en De fútbol se habla así de DSports confirmó que “no viene, él se bajó” y explicó las razones. “Los motivos son el proyecto deportivo, porque sentía que llegar hoy a Colo Colo no le daba un proyecto ambicioso“, dijo de entrada.

Pero tras ello llegaría la gran revelación sobre el portazo de Gustavo Quinteros al Cacique. “La valoración, sentía que Colo Colo no lo estaba valorando“, señaló el reportero albo.

“No sé si sentido, pero él creía… por el contexto. Si te llaman a fin de año para armar un gran 2026, quizás era otra la respuesta. Pero décimo, con el objetivo de pelear una copa internacional para un tipo que fue campeón en Argentina…”, añadió

Con esto queda claro que el DT no quiere ser más un bombero para el Eterno Campeón y se abre a volver sólo si es para luchar por objetivos importantes. Así, el club pierde a uno de los candidatos que sonaban con más fuerza y deberá apostar por otras opciones.

Gustavo Quinteros y Colo Colo no tendrán su reencuentro. El Cacique tendrá que seguir buscando entrenador hasta el sábado, la fecha límite que se puso la dirigencia para dar una respuesta a los hinchas.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros rechazó ser el técnico de Colo Colo, donde en su primera etapa logró dirigir un total de 153 partidos oficiales. En ellos consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, con 239 goles a favor y 149 en contra. Ganó 4 títulos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se olvida de Gustavo Quinteros y sigue buscando técnico mientras trabaja con la mira puesta en el Superclásico. El Cacique se verá las caras con la U en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.

