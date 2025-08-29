Se supone que este sábado, en la previa al Superclásico del fútbol chileno, la dirigencia de Blanco y Negro elegirá al nuevo entrenador de Colo Colo, quien tomará el lugar que ocupará hasta el próximo domingo la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez.

Son cuatro los candidatos para asumir el cargo que dejó Jorge Almirón hace dos semanas, todos ellos extranjeros. Los argentinos Fernando Ortiz, como primera opción, y Gerardo Martino, el “soñado” por el club, más el paraguayo Francisco Arce y el brasileño Zé Ricardo.

Ante la incertidumbre de quién tomará el cargo en Colo Colo, Hugo González aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo con Universidad de Chile para dejarle un potente recado al próximo entrenador, exigiéndole compromiso con la institución.

ver también Nuevo esquema y proyección a las juveniles: El esquema que Fernando Ortiz prepara en Colo Colo

El recado de González al próximo DT en Colo Colo

Al preguntarle por quién tomará las riendas del Cacique, el ex defensor manifestó que “no tengo el nombre, pero esperamos que se sepa lo antes posible y desde acá le daremos todo el apoyo”, para luego explicar qué necesita entender el nuevo estratega.

“Si es extranjero no va a tener el conocimiento de lo que es Colo Colo. Espero que se impregne y se asesore en ese sentido, que sepa que Colo Colo es el más popular e importante de Chile, que estará en una gran institución y esperar que le vaya bien porque así nos va bien a todos”, afirma González.

En esa línea, reitera que espera del próximo DT “que se impregne, que sepa la idiosincrasia, la filosofía del jugador de Colo Colo y en base a eso, ir creciendo posicionalmente y estar en los primeros lugares o campeonar”, y a la hora de su preferencia, prefirió decir que “ojalá sea un técnico que venga a aportar y darle triunfos al club”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la jornada 22 en Liga de Primera, el equipo que dirigirán de forma interina Hugo González y Luis Pérez recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Chile, para la edición 198 del Superclásico, este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas.