Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Campeón de América pide a gritos salida de jugador que está desencantado de Colo Colo: “Anda en…”

El cuadro albo se mueve en el mercado, no solo con las llegadas de jugadores, sino que también busca hacer ventas.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Alan Saldivia tiene una oferta para dejar a Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAlan Saldivia tiene una oferta para dejar a Colo Colo.

Colo Colo siempre hace mucho ruido en el mercado de fichajes, aunque no tenga recursos, porque se las ingenia para realizar contrataciones y buscar opciones en el fútbol internacional.

Los albos buscan contrataciones, pero en Blanco y Negro también tienen la necesidad de cerrar algunas ventas de sus figuras, para así hacer caja y salir de la crisis financiera que atraviesa.

Uno de los pocos jugadores exportables de Colo Colo es el defensa central uruguayo Alan Saldivia, quien pese a su negra temporada 2025, despierta el interés de equipos extranjeros.

Salomón Rodríguez 2.0: los pésimos números de Robert Morales, el delantero que quiere Colo Colo

ver también

Salomón Rodríguez 2.0: los pésimos números de Robert Morales, el delantero que quiere Colo Colo

Patricio Yáñez pide que Colo Colo venda a Alan Saldivia

A las oficinas de Blanco y Negro habría llegado una oferta por Saldivia, ya que Vasco da Gama ofrece 1.4 millones de dólares por el 75% de la carta del jugador.

A pesar de que en un momento la ficha del jugador tuvo un valor más elevado, el campeón de América con Colo Colo Patricio Yáñez pide que la propuesta sea aceptada por ByN, porque argumenta que el charrúa no tiene interés de seguir en el Cacique.

Alan Saldivia puede salir de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Alan Saldivia puede salir de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

“Es lo que dijo Aníbal Mosa. Es un jugador que anda en otra, que no quiere jugar en Colo Colo, que sus intenciones no pasan por seguir en el fútbol chileno, así que por el momento que está viviendo Saldivia encuentro que es una buena operación”, dijo el Pato.

Colo Colo puede recibir dineros frescos y tener mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes, si es que se concreta la venta de Alan Saldivia a Vasco da Gama.

Luciano Vietto es ofrecido como refuerzo de Colo Colo tras salir de Racing por la ventana

ver también

Luciano Vietto es ofrecido como refuerzo de Colo Colo tras salir de Racing por la ventana

Lee también
Guarello destapa la verdadera razón del bajón de Lucas Cepeda
Colo Colo

Guarello destapa la verdadera razón del bajón de Lucas Cepeda

Advierten que el fichaje de Eduardo Vargas a la U corre serio riesgo
U de Chile

Advierten que el fichaje de Eduardo Vargas a la U corre serio riesgo

Salomón 2.0: los pésimos números del 9 que quiere Colo Colo
Colo Colo

Salomón 2.0: los pésimos números del 9 que quiere Colo Colo

Ni Sánchez ni Zampedri: este fue el chileno con más goles en 2025
Chile

Ni Sánchez ni Zampedri: este fue el chileno con más goles en 2025

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo