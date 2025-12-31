Colo Colo siempre hace mucho ruido en el mercado de fichajes, aunque no tenga recursos, porque se las ingenia para realizar contrataciones y buscar opciones en el fútbol internacional.

Los albos buscan contrataciones, pero en Blanco y Negro también tienen la necesidad de cerrar algunas ventas de sus figuras, para así hacer caja y salir de la crisis financiera que atraviesa.

Uno de los pocos jugadores exportables de Colo Colo es el defensa central uruguayo Alan Saldivia, quien pese a su negra temporada 2025, despierta el interés de equipos extranjeros.

Patricio Yáñez pide que Colo Colo venda a Alan Saldivia

A las oficinas de Blanco y Negro habría llegado una oferta por Saldivia, ya que Vasco da Gama ofrece 1.4 millones de dólares por el 75% de la carta del jugador.

A pesar de que en un momento la ficha del jugador tuvo un valor más elevado, el campeón de América con Colo Colo Patricio Yáñez pide que la propuesta sea aceptada por ByN, porque argumenta que el charrúa no tiene interés de seguir en el Cacique.

Alan Saldivia puede salir de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Es lo que dijo Aníbal Mosa. Es un jugador que anda en otra, que no quiere jugar en Colo Colo, que sus intenciones no pasan por seguir en el fútbol chileno, así que por el momento que está viviendo Saldivia encuentro que es una buena operación”, dijo el Pato.

Colo Colo puede recibir dineros frescos y tener mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes, si es que se concreta la venta de Alan Saldivia a Vasco da Gama.