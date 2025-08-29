Nuevo esquema y proyección a las juveniles: El esquema que Fernando Ortiz prepara en Colo Colo

Fernando Ortiz asoma como el nombre para asumir en Colo Colo. El adiestrador trasandino quedó primero en la lista tras la caída de Gustavo Quinteros, y su anuncio podría darse este mismo sábado 30 de agosto.

El “Tano” arrastra un historia de 182 partidos dirigidos con 83 triunfos, 43 empates y 56 derrotas. Lo que arroja un 53,4%, pero en el detalle sus mejores registros fueron América y Monterrey. Aunque su última experiencia en Santos Laguna con solo 2 victorias en 17 partidos.

Pese a ello, el adiestrador de 47 años cuenta con el consenso de la mayoría del directorio de ByN. Es que Ortiz marca diferencias importantes con lo que realizó Jorge Almirón.

Uno de los puntos que más atrae es su pasión por las divisiones inferiores. “Sabe cómo juegan todos desde la sub 12. Es capaz de retrasar la comida para ver la juvenil. Él los conoce a todos. Es una ventaja enorme”, recalcó Raúl Herrera, el jefe de las júrenles del América.

Lo que sería clave para darle tiraje a los jóvenes valores albos que perdieron chances con Jorge Almirón en la banca. Incluso con aquellos son parte de la Roja Sub 20 y que están incluidos en la lista para el Mundial.

¿Cuál es el esquema de Fernando Ortiz?

En su paso por México, Fernnado Ortiz utilizó el esquema base de 4-2-3-1. En el América destacó por la presión alta y verticalidad, sin tanto pase hacia los costados.

La cuenta PlayMakers también detalla que juega con dos volantes más retrasados pero que van en busca del arco rival. Ninguno está clavado como único contención.

En Monterrey aplicó el mismo esquema, ahora la variante fue que al pasar al ataque llegó a disponer un 3-3-4. Sebastián Vega fue uno de sus pupilos y cumplió labores como lateral izquierdo o central por dicha zona.

Ahora para defender no tiene miedo a cambiar a un 5-3-2. Lo que a su vez permite aprovechar el contragolpe y los espacios que deja el rival cuando se agolpa contra su arco. Otro punto a destacar es que el portero tiene que tener buen juego con los pies, para comenzar la salida. Por lo que tendrá una importante tarea con el plantel albo que es el más caro de la Liga de Primera.

