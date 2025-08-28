Coca Mendoza le responde a Marcelo Díaz tras la polémica antes del Superclásico: “No voy a mirar…”

Una nueva versión del Superclásico del fútbol nacional se disputa este domingo, cuando Colo Colo reciba a Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Ambos equipos llegan con complicaciones. Los albos no tienen entrenador titular, porque los dirige la dupla técnica interina de Hugo González con Luis Pérez, mientras que la U todavía no se saca de la cabeza el desastre con Independiente por la Copa Sudamericana.

Para los dos equipos es vital la victoria, porque Colo Colo tiene que sumar para volver a palear la clasificación a copas internacionales; en tanto los laicos no pueden perderle pisada al líder Coquimbo Unido.

Coca Mendoza calienta el Superclásico

El Superclásico tomó color con el gesto de Marcelo Díaz al mirar para abajo ante una pregunta sobre Colo Colo en conferencia de prensa, aunque luego aclaró que su gesto se debió a otro motivo.

Para hablar del partido del domingo en RedGol llamamos a Gabriel Mendoza, ídolo del Cacique, quien espera una victoria de su equipo y aprovechó de mandarle un recado a Carepato.

Gabriel Mendoza analiza el Superclásico.

“Colo Colo tiene la obligación de salvar el año el domingo, sobre todo en nuestra casa. Así que ahí estaremos apoyando desde el tablón para que darle un poquito de energía y esperando, por supuesto, que se nos vaya toda la mala racha este año, podamos ganar el clásico, que es lo que más importa este año”, dijo el Coca.

Luego, Mendoza le mandó un recado al capitán azul: “no voy a mirar para arriba, como lo hizo alguien. No voy a mirar para arriba. Yo creo que independiente que en la tabla de posiciones llegue uno mejor que otro, los clásicos son especiales y eso siempre toda la vida ha sucedido”.

“En nuestra casa tenemos que hacer prebalecer nuestra condición de local y ya se perdió el año pasado, ya se sacaron el bichito de haber ganado en el Monumental, pero esta no va a ser la oportunidad de que lo vuelvan a repetir”, cerró Gabriel Mendoza.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.