Tras la salida de Jorge Almirón de la dirección técnica de Colo Colo, la dirigencia de Blanco y Negro designó a una dupla integrada por Luis Pérez y Hugo González para dirigir de forma interina al equipo hasta el receso por fecha FIFA de septiembre.

El primero de los encuentros que le tocaba asumir a este binomio ocurrió con poco menos de dos días de preparación. En La Cisterna enfrentaron a un equipo que pelea en la parte alta de la Tabla como Palestino e igualaron sin goles, por lo que los albos siguen sin ganar en la segunda rueda.

Previo a este duelo, el presidente Aníbal Mosa aseguró que esperan tener a su nuevo entrenador “lo más rápido posible, porque tenemos que enfrentar muchos partidos importantes”. Un mensaje que llegó hasta los oidos de Hugo González, quien lejos de sentir presión, se mostró de acuerdo con el timonel.

Hugo González y su “futuro” al mando de Colo Colo

“Nosotros teníamos claro eso desde un principio. Esto es por dos partidos, es acotado, venimos a cumplir una misión especifica con la ayuda de todo el plantel que su profesionalismo nos dieron una mano”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

En esa línea, el actual DT interino de Colo Colo agregó que “tuvimos una buena recepción por parte de ellos (los jugadores), lo que nos permite trabajar más tranquilos”, para luego dejar claro cuál es su trabajo al interior de la institución.

“Siempre supimos que esto es por dos, o máximo tres partidos. Nosotros no podemos pensar otra cosa, porque nuestro trabajo es otro, en el Fútbol Joven, por lo que nosotros (con Pérez) colaboramos para sacar esta situación adelante”, finalizó Hugo González.

¿Cuáles son los partidos que dirigirá la dupla interina?

Según lo que consignó el propio presidente Aníbal Mosa, tanto Luis Pérez como Hugo González dirigirán a Colo Colo en los juegos antes del receso de fecha FIFA. El primero fue ante Palestino y el segundo será el domingo 31 de agosto ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental a las 15:00 horas.

Y en caso de ser necesario, la mancuerna estará en el banquillo para la definición de la Supercopa 2025, que según programó la ANFP será el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

