Este viernes Colo Colo vivió su primer partido en un año y ocho meses sin el cuerpo técnico de Jorge Almirón en la banca, los encargados de dirigir al Cacique en este empate sin goles ante los árabes fue la dupla conformada por Hugo González y Luis Pérez, no obstante, el primero, quien propició como DT principal esta jornada, se llevó gran parte de las críticas de la hinchada alba.

Fue a través de redes sociales donde una gran cantidad de hinchas del Cacique demostraron su descontento con el pobre nivel de juego mostrado, apuntando directamente contra Hugo González, el hombre que está encargado de descomprimir el ambiente tras la salida del ex Boca.

La lluvia de críticas a Hugo González por parte de la fanaticada alba:

Basta buscar el nombre “Hugo González” en la red social de X o meterse en los comentarios de Instagram de Colo Colo, para conocer las críticas de los hinchas albos al actual director técnico interino.

Hugo González fue duramente criticado por la parcialidad alba tras el empate ante Palestino. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“Quien firma el cero a cero? Aparte de Hugo González” señaló con cierta ironía el tuitero Javier Silva, más conocido por su nombre @RelatorPopular en X, críticas que se replicaron en otros usuarios, quienes también recordaron al saliente DT argentino de Colo Colo, al señalar: “Veo que a Hugo González le gustaba mucho el Colo Colo de Almirón” o “Hugo González: Almirón 2.0”.

Publicidad

Publicidad

Un usuario que dio un análisis más profundo fue Julián(@Juuuliaaaaaan en X), quien criticó el ‘nulo trabajo táctico’ que tuvo Colo Colo con Jorge Almirón y les pegó una “repasada” a los DT interinos al señalar: “El nulo trabajo táctico y físico del equipo en 2025 con Jorge Almirón será el gran desafío para el próximo entrenador. Hugo González y Luis Pérez no van a solucionar eso, son un parch e. Es importante avanzar en la búsqueda del nuevo DT para no seguir perdiendo tiempo” cerró.

Recordar que a la dupla conformada por Hugo González y Luis Pérez aún le queda un partido, al menos, ya que Aníbal Mosa mencionó al momento de confirmar a ambos DTs que se harían cargo de Colo Colo hasta el partido con la Universidad de Chile, es decir, el próximo 31 de agosto.

Publicidad