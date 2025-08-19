Después de meses llenos de polémica, Jorge Almirón ha dejado de ser oficialmente el técnico de Colo Colo. El técnico termina su ciclo al mando del Cacique después de un año y medio en el que pasó del cielo a la tierra.

Luego de la dura goleada sufrida ante Universidad Católica en el clásico, el argentino agotó todo el crédito que le quedaba. Este martes en reunión de directorio se aprobaron los términos para sacarlo y, de paso, confirmar a su reemplazante interino.

El Cacique no tiene tiempo que perder y debe enfocarse de inmediato en el importante duelo que tiene ante Palestino este viernes. Es por ello que el club anunció al hombre que asumirá el cargo, con la idea de que llegue hasta el Superclásico con la U de Chile a fin de mes, aunque con chances de que se extienda.

Jorge Almirón se va de Colo Colo y Héctor Tapia asume como interino

Los caminos de Jorge Almirón y Colo Colo se separan luego de un centenario que ha sido para el olvido. El DT llegó en 2024 con la misión de potenciar al plantel para pelearlo todo en 2025, pero terminó eliminado de las copas internacionales, de la Copa Chile y lejos de la pelea por el título de la Liga de Primera.

Jorge Almirón deja la banca de Colo Colo tras ganar dos títulos en 2024 y darle un centenario para el olvido en 2025. Foto: Photosport.

La caída ante la UC fue el punto final a su proceso, el que finaliza de la peor forma posible. El argentino se despidió de los jugadores la tarde del lunes y este martes se oficializó su adiós tras la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, señaló a los medios de comunicación que “se aprobó la salida de Jorge Almirón en los términos que fueron presentados. Vamos a firmar finiquito a las 7 de la tarde. Les damos las gracias a Jorge, su representante, por todo lo que le dieron a la institución“.

Pero Jorge Almirón no se va con las manos vacías. Después de las negociaciones que hubo en el primer intento para sacarlo, finalmente aceptó terminar anticipadamente el contrato por 1 millón de dólares en cuotas, lejos de los 2 que estaba pidiendo meses atrás.

De paso, el Eterno Campeón aprovechó de confirmar a Hugo González y Luis Pérez como sus técnicos interino. Ambos asumirán el desafío de cara a los duelos con Palestino, U de Chile y la Supercopa frente al Bulla. La idea es aprovechar la pausa por el Mundial Sub 20 en septiembre para encontrar al reemplazante, pero esta decisión podría dejarse incluso para fin de año.

De esta forma, Colo Colo se olvida de Jorge Almirón y ahora se enfoca en levantar el rumbo de un año terrible. Al Cacique sólo le sirve ganar todo lo que viene para poder soñar con una copa internacional y mantener mínimas chances al título de la Liga de Primera.

¿Cuáles fueron los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Jorge Almirón se va de Colo Colo luego de haber dirigido un total de 83 partidos oficiales. En ellos consiguió 39 triunfos, 23 empates y 21 derrotas, con 118 goles a favor y 85 en contra. Ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Ya sin Jorge Almirón como técnico, Colo Colo se prepara para lo que será su próximo desafío en la Liga de Primera. El Cacique visita a Palestino este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas.

