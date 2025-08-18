El futuro de Lucas Cepeda ha sido la gran incógnita que ha tenido Colo Colo en la temporada 2025. Desde hace ya varios meses que se rumorea con la salida del extremo al extranjero, siendo Italia el principal destino entre los interesados.

Bologna y Atalanta son los clubes con los que se ha vinculado al ex Santiago Wanderers. Aunque ha sido el último de ellos el que ha tomado más fuerzas estas semanas, llegando incluso a conocerse que luego del clásico con Universidad Católica armaría sus maletas para partir.

Días atrás un periodista italiano dio a conocer incluso el monto que estaría dispuesto a pagar la Dea para asegurar a la figura alba. Sin embargo, este lunes se conoció la postura al interior de la dirigencia ante los números con los que se especula llegarán a buscarlo.

Colo Colo desecha los millones que ofrece Atalanta por Lucas Cepeda

Los rumores sobre la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo para ir al Atalanta han tomado mucha fuerza en la última semana. El elenco italiano sería el gran interesado en el extremo y días atrás se conoció el monto que estarían dispuestos a pagar para llevárselo.

Colo Colo no dejará partir a Lucas Cepeda al Atalanta por la cifra que se ha rumoreado en los últimos días.

Sin embargo, estos no gustaron nada al interior del Estadio Monumental. Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, donde señaló que “un periodista italiano publica que Atalanta realizaría una oferta por 3,5 millones de dólares por Lucas Cepeda“.

Tras ello, el reportero albo destapó la postura que tomaron en Colo Colo ante esos montos. “Yo preguntando, con información de muy buena fuente, puse en la mesa ese monto y me dicen: Esa oferta alcanza a llegar hasta el portón, no entra al Monumental“.

De hecho, remarcó que sea Atalanta o cualquier otro, no soltarán a Lucas Cepeda por esa cantidad y esperan mucho más. “Si llega una oferta por 3,5 millones de dólares, no hay posibilidad que sea aceptada por el directorio. No alcanza a ingresar“.

Cabe recordar que, luego de comprar la totalidad del pase a Santiago Wanderers, el Eterno Campeón le fijó un precio a su figura. Este asciende a los 7 millones de dólares ($6,542,056,073 en pesos chilenos), muy lejos de lo que pretende ofrecer la Dea.

Por ahora, Lucas Cepeda sigue siendo jugador de Colo Colo mientras su nombre suena fuerte en Atalanta. El mercado en Europa cierra a finales de agosto, por lo que aún hay tiempo para que suban la mira y se acerquen más a lo que realmente quieren recibir en el Cacique.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Con su actuación ante Universidad Católica, Lucas Cepeda llegó a los 61 partidos oficiales en total disputados con Colo Colo. En ellos ha anotado 13 goles, ha aportado con 8 asistencias y alcanza los 4.183 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras esperan por una oferta formal por Lucas Cepeda, Colo Colo trabaja con la mira puesta en volver a los triunfos. El Cacique se verá las caras ante Palestino como visitante este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas.

