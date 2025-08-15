De la ola de rumores y versiones de un eterno caso, pareciera que Lucas Cepeda ya tiene definida su partida de Colo Colo en este mercado de invierno chileno. Ahí, Europa sería su destino.

Es que el Atalanta de Bérgamo se metió por los palos tras el interés de River Plate y en el mismo Italia contaron la verdad final del caso, donde literalmente solo falta el “OK” del jugador.

Este viernes, desde La Bota dijeron que el potente elenco local ya acordó hasta los montos del traspaso. Por ello, el delantero albo tendría ante la U Católica su último partido con el equipo.

Cepeda y el visto bueno

Lucas Cepeda tiene la última palabra en un acuerdo que desde Italia avisan que está listo para que el jugador de Colo Colo sea nuevo refuerzo del Atalanta, elenco que protagoniza la Serie A.

Cepeda celebra uno de sus goles en Colo Colo

“Cerca Lucas Cepeda (Colo Colo), oferta de 3,5 millones de euros y solo falta el ok del jugador. También llega un lateral”, reveló el especialista en mercado de fichajes italiano, Damiano Er faina.

Si bien en el Cacique revelaron que la única oferta concreta había sido la de River Plate, en el entorno del jugador ya negocian con el elenco de Bérgamo y el zurdo ya habría dado el visto bueno.

Es que el propio Cepeda había explicado que su deseo siempre era partir directamente al fútbol europeo, con un Atalanta que arremetió con todo para dar el golpazo y sacarlo de Colo Colo.