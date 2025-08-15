Es tendencia:
Jorge Almirón sorprende a todos: “corta” a uno de sus regalones en Colo Colo para el clásico con la UC

El entrenador tomó una fuerte medida con uno de los jugadores que más opciones le dio en la temporada. No es el único que se queda abajo.

Por Carlos Silva Rojas

Jorge Almirón toma medidas en Colo Colo.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTJorge Almirón toma medidas en Colo Colo.

Un partido importante tendrá Colo Colo este sábado, porque se mide a Universidad Católica con la obligación de ganar para sacudir la mala racha en la Liga de Primera.

Los albos llevan tres partidos seguidos sin ganar, por lo que deben recuperar el tranco justo en un clásico ante un rival directo, con el que pelea por un cupo para un torneo internacional.

Además, Colo Colo quiere tomarse revancha de la reciente derrota contra la UC en Santa Laura, donde los cruzados se impusieron por un claro 2-0.

Jorge Almirón se olvida de Marcos Bolados en Colo Colo

El cuestionado entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, prepara el clásico de este sábado, donde habrá muchas novedades en el Cacique.

El DT argentino golpea la mesa en su nómina de citados, porque según informó DaleAlbo, el estratega prescindirá de uno de sus regalones, ya que no está en el listado Marcos Bolados, de desastroso nivel ante Everton la fecha pasada.

Marcos Bolados jugó pésimo ante Everton en Viña del Mar. Foto: Andres Pina/Photosport

“El deté trasandino dejó fuera de la lista de citados a Marcos Bolados, Tomás Alarcón y Leandro Hernández por decisión técnica. Mismo caso es el de Óscar Opazo, quien pese a dejar atrás su lesión y volver a entrenar a la par de sus compañeros, no será tomado en cuenta para no arriesgarlo”, explicó el citado medio partidario.

Marcos Bolados se merece ver el partido en la tribuna, porque en 2025 sumando todas las competencias acumula 17 partidos, apenas dos goles y una sola asistencia.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

