Gran revuelo hubo entre los hinchas de Colo Colo esta tarde, esto luego de que se difundiera la noticia de un supuesto interés de Fortaleza de Brasil por Vicente Pizarro. La posibilidad de un traspaso encendió las alarmas, especialmente por la baja cláusula de rescisión del mediocampista nacional, que, según se reportó, no superaría los 1.6 millones de dólares.

La noticia generó descontento, avivando la ya tensa relación entre la afición alba y el equipo brasileño, una rivalidad que se ha intensificado tras sus recientes enfrentamientos en Copa Libertadores y, sobre todo, por la polémica partida de Juan Martín Lucero al conjunto tricolor.

Aunque muchos criticaban la posibilidad de que el Cacique volviera a negociar con Fortaleza, un conocido periodista chileno intervino para calmar los ánimos y contextualizar la situación.

Cuentan la verdad sobre el interés de Fortaleza por Pizarro

Se trata del periodista, José Tomás Fernández Pumarino, quien a través de su cuenta de X (@fernandez_puma), calmó los ánimos de los fanáticos de Colo Colo y señaló un breve, pero contundente mensaje:

“❌ Dos dirigentes de Fortaleza me aseguran que es absolutamente falso lo que se publica sobre Vicente Pizarro” agregó en primer lugar, para posteriormente cerrar y de manera definitiva el tweet con “Me dicen que nunca han manifestado interés y que tampoco lo han ofrecido”.

De esta forma, los hinchas de Colo Colo podrán estar calmados nuevamente y no pensar en la salida de Pizarro del equipo, quien justamente habló esta semana sobre la posibilidad de irse y advirtió que: “Si viene alguna opción la veremos” y que “todos los jugadores sueñan con salir al extranjero” cerró señalando “Pero estoy feliz acá, es mi casa, estoy contento”.

Los números de Vicente Pizarro en Colo Colo este 2025:

Esta temporada Vicente Pizarro ha sumado la cantidad de 28 partidos y 1.997 minutos de acción, 18 de los 28 partidos corresponden a la Liga de Primera, 5 de Libertadores y 5 de Copa Chile. En estos encuentros, el “Vicho” acumula 4 goles, todos por el torneo local, y cuatro asistencias.