Colo Colo se juega un partido clave ante Universidad Católica. El clásico 188 puede marcar el futuro de Jorge Almirón y las chances de los albos de seguir en carrera por el título y el deseo de volver a disputar al menos un torneo internacional el próximo año.

Por lo mismo, en el Cacique tienen claro que no hay margen de error y los puntos deben quedarse en el Estadio Monumental. Ante esto, un histórico del club se la jugó con su medio campo ideal para el repunte definitivo.

En está ocasión fue Arturo Sanhueza el encargado de darle una mano a Almirón. El volante que gritó seis veces campeón con Colo Colo explicó cómo formaría frente a los cruzados.

“Es difícil cuando se habla de nombres, pero sin faltarle el respeto a ninguno yo jugaría con tres al medio”, advirtió de entrada el “Rey Arturo” en Todos Somos Técnico.

Colo Colo cambia de formación para el duelo ante Universidad Católica de este sábado 16 de agosto.

“Yo ubicaría a Arturo Vidal más centrado y que sea la primera salida. Luego, un poco más adelante y más libre Vicente Pizarro para que haga la conexión en el medio. De creador dejo a Claudio Aquino”, expresó el ex volante albo.

Declaración que sorprendió entre los hinchas ya que dejo afuera a jugadores que vienen con un gran presente como Víctor Felipe Méndez y a referentes como Esteban Pavez.

¿Cuál será la formación de Colo Colo vs Universidad Católica?

Tras ello, en el programa de TNT Sports se deslizó la posible formación que tiene en mente Jorge Almirón. Lo que sorprendió ya que paró dos equipos para probar alternativas.

Según Dani Arrieta regresa Emiliano Amor y Arturo Vidal tras la fecha de suspensión. Además Méndez sería titular y no jugaría con sub 21. Aunque todavía resta la práctica de este viernes para definir el equipo estelar.

