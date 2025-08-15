Mario Salas tuvo un recordado paso por Colo Colo como entrenador, aunque los resultados no fueron los esperados. Pese a esto, el Comandante aseguró que su salida pasó por otras cosas.

Luego de ser campeón con Universidad Católica y Sporting Cristal, Salas arribó al Estadio Monumental. Tras haber pasado como jugador, regresó a Pedrero como director técnico en el 2019. Había muchas expectativas en su ciclo, pero pronto se transformó en desilusión.

Mario Salas y la causa de su salida de Colo Colo

En la temporada 2019 Mario Salas y Colo Colo terminaron en el segundo puesto detrás de U. Católica, en un torneo que fue interrumpido por el estallido social. En la Copa Chile fueron campeones al vencer en la final a Universidad de Chile. Sin embargo, estos antecedentes no salvaron al DT.

Su estilo nunca convenció en Macul e incluso le gritó un gol en un Superclásico a los hinchas. Tras cuatro derrotas consecutivas, Salas fue despedido de los Albos. Pese a estos antecedentes, el Comandante cree que su salida pasó por otra cosa, aunque no quiso detallar cuál.

“Es cierto que el equipo no estaba jugando de muy buena forma. Habíamos ganado la Copa Chile hace un mes atrás y veníamos de ganar la semifinal a Católica y después la final a Universidad de Chile“, comenzó indicando Mario Salas a TNT Sports. En la actualidad, está sin club tras salir de Temuco en este 2025.

“Le ganamos a Palestino y después perdimos cuatro partidos y la verdad es que yo sentí de alguna forma que mi despido, en ese momento, era un despido que no solamente se basaba en el tema futbolístico“, complementó el Comandante.

Mario Salas dirigió por última vez en Temuco, donde no le fue bien. Imagen: Photosport

Incluso, Mario Salas deslizó que el estallido social terminó influyendo en su despido de Colo Colo. “Había algo más, pero que yo nunca voy a saber, pero lo que yo sentía porque de alguna forma había estado el estallido social el año pasado y que tampoco se manejó bien a nivel de clubes, me da la sensación“, cerró el DT.