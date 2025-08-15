Una nueva complicación aparece en el horizonte de Colo Colo. Y es que además del mal momento deportivo e institucional, tienen una piedra en el zapato que es la Garra Blanca, quien les genera más de un dolor de cabeza ante las autoridades.

Luego que se suspendiera el “arengazo” este jueves en el Estadio Monumental, la barra brava convocó para este viernes a sus seguidores a las afueras del recinto para realizar esta actividad, a pesar de no contar con la autorización de la Delegación Presidencial.

Más de tres mil hinchas de Colo Colo llegaron hasta la puerta de la Avenida Marathon para dar su respaldo al plantel que entrenaba con miras al Clásico 188 con Universidad Católica. Y como era esperable, esta actividad culminó con incidentes y detenidos.

Arengazo de los hinchas de Colo Colo convocó a más de 3 mil personas (Photosport)

“Arengazo” de Colo Colo termina con incidentes

Según dio a conocer Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana a Meganoticias, “se han producido algunos incidentes, hay personas detenidas. Los clubes deben hacer esto de manera regulada, para tener respeto por la gente que vive en el entorno”.

Sobre los dichos de Esteban Pavez respecto al “arengazo” que no se hizo en Colo Colo el jueves, la autoridad indicó que “lo de ayer fue una descoordinación, pero no de nosotros. Hoy había una actividad programada por Universidad Católica y nosotros buscamos que las actividades sean de manera alternada”.

Al preguntarle a Durán por qué se autorizan este tipo de actividades, respondió que “hemos dado una señal positiva para que cuando haya un arengazo sea al interior del estadio, pero hay quienes no quieren cumplir con la ley y creen que esto puede ser autoconvocado”.

Por último, el Delegado Presidencial le bajó el perfil a las denuncias por alteraciones en el transporte público como consecuencia de estos hechos. “No ha habido una afectación grave, pero, por supuesto, preocupación por parte de los conductores”, indicó.

¿Cuándo es el Clásico 188?

El encuentro por la fecha 20 de la Liga de Primera entre Colo Colo y Universidad Católica se llevará a cabo este sábado 16 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.