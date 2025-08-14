Una nueva polémica se desató en Colo Colo. Esta vez por un tema extrafutbolístico, ya que se trata del famoso Arengazo que siempre realiza la barra antes de los clásicos.

El club permitió hacerlo este jueves antes de enfrentar a Universidad Católica y dispuso un canje de tickets para eso. Sin embargo, la Garra Blanca se negó, pues irán en masa hasta el Monumental este viernes. Como llegó poca gente, los jugadores no se presentaron en la cancha.

Daniel Arrieta explicó en Pelota Parada de TNT Sports que “Colo Colo, Blanco y Negro organizó un arengazo y se hizo la convocatoria para darle el último aliento al plantel. Pero la Garra Blanca hizo un llamado para un arengazo el viernes, afuera del estadio, como ha ocurrido en ocasiones anteriores”, señaló.

“El tema es que Colo Colo no cambió la convocatoria de este jueves, la Garra Blanco tampoco lo cambió y se espera gente para el viernes. Por eso hoy llegaron cerca de 300 personas al Monumental“, indicó.

El Arengazo de la Garra Blanca se hará mañana afuera del Monumental

¿Jugadores involucrados con la Garra Blanca?

Luego Arrieta indicó que “hubo una descoordinación porque los jugadores no estaban enterados y no estaba planificado que hoy salgan a la cancha principal, mientras que otra versión dice que los jugadores quedaron de acercarse el viernes al portón”.

“Por eso esto no se realiza hoy, pero cuando se enteran los jugadores de estos 300 hinchas se acercan por fuera para tener ese contacto con la gente que estaba en el sector Cordillera. Pero es llamativo una descoordinación”, aclaró.

Luego dijo lo más contundente. “Acá también son poderes. Porque organiza Colo Colo para el jueves y la Garra Blanca quería el viernes feriado, en la última práctica de Colo Colo. Imagino que hablaron con los jugadores y ellos dijeron perfecto”.

Lo señalado en su despacho descolocó a la conductora del espacio de TNT Sports, Nahla Hassan. “¿Entonces la Garra Blanca manda a los jugadores? Eso entiendo”.

Arrieta aclaró que “yo no sé si los mandan o no, pero la convocatoria masiva es para este viernes. Y la Garra Blanca mueve más masas que Blanco y Negro, eso es claro”.