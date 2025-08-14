Colo Colo enfrenta este sábado a Universidad Católica por una fecha clave de la Liga de Primera en el Estadio Monumental. El encuentro es vital para ambos, pero en especial para los albos.

Para la jornada estaba previsto un llamado “arengazo” en el recinto de Macul, y que contaría con un canje de entradas vía Puntoticket para este jueves a partir de las 12:00 hrs.

Sin embargo, la cita fue pospuesta a solo instantes del horario antes mencionado. Los ágiles reporteros apostados y que cubren habitualmente al Cacique dieron cuenta de la situación en redes sociales.

La insólita razón por la que Colo Colo suspende “arengazo”

Según informó Cooperativa Deportes, como también el periodista Federico Allendes, desde Blanco y Negro avisaron que el “arengazo” fue suspendido en las últimas horas.

El primer medio citado señala que, de acuerdo a fuentes policiales, solo llegaron 350 personas, las que de igual forma fueron saludadas por parte del plantel tras el entrenamiento.

Los reporteros en el Estadio Monumental junto a Comunicaciones de Colo Colo tras la suspensión del Arengazo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Algo que no fue captado por la prensa dado que desde el club optaron por sacar a los reporteros de las instalaciones”, señala la 93.3 FM.

Sin embargo, la Garra Blanca informó que llevarán adelante otro “arengazo” en las afueras del Estadio Monumental para este viernes 15 de agosto a las 10:30 hrs.

“Busquemos fomentar el respeto entre los asistentes al evento, y a su vez cuidemos los alrededores de nuestra querida ruca”, señalan los hinchas de Colo Colo en la citación.

¿Cuándo juega el Cacique por la Liga de Primera?

Colo Colo recibe a Universidad Católica en un partido clásico, y clave, por la Liga de Primera este sábado 16 de agosto, a las 15:00 hrs, en el Estadio Monumental por la jornada 20.

