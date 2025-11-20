Es tendencia:
La Roja escala en el ranking FIFA tras los triunfos sobre Rusia y Perú

La Roja subió en la última actualización del ranking FIFA, aunque sigue siendo la segunda peor selección de Sudamérica.

Por Javiera García L.

La Roja vivió un año desastroso, pero logró darle un cierre digno con los triunfos contra Rusia (2-0) y Perú (2-1) en sus últimos amistosos de la temporada. Y no solo eso. El nuevo ranking FIFA le da otra pequeña alegría a Chile, porque por fin pudo escalar.

En la última actualización, la selección nacional figuraba en el puesto 56 del ranking. Pero las victorias conseguidas bajo el mando de Nicolás Córdova le permitió a Chile subir tres escalones, ahora ubicándose en el 53° lugar.

Los dos triunfos de la Roja le sumaron tres 10.91 puntos en la clasificación, logrando superar a Mali y Eslovenia en el ranking.

Igualmente, Chile sigue siendo el segundo equipo de Conmebol peor ubicado en el ranking de la FIFA. Solo supera a Bolivia (56°). Arriba están Perú (52°), Venezuela (48°), Paraguay (39°), Ecuador (23°), Uruguay (16°), Colombia (13°), Brasil (5°) y Argentina (2°).

La Roja sube y así está el ranking FIFA

Top 10 del ranking de la FIFA

  • 1. España (1877.18 puntos)
  • 2. Argentina (1873.33)
  • 3. Francia (1870)
  • 4. Inglaterra (1834.12)
  • 5. Brasil (1760.46)
  • 6. Portugal (1760.38)
  • 7. Países Bajos (1756.27)
  • 8. Bélgica (1730.71)
  • 9. Alemania (1724.15)
  • 10. Croacia (1716.88)
Las selecciones Conmebol en el ranking FIFA

  • 13. Colombia (1701.3)
  • 16. Uruguay (1672.62)
  • 23. Ecuador (1591.71)
  • 39. Paraguay (1501.5)
  • 48. Venezuela (1465.22)
  • 52. Perú (1459.57)
  • 53. Chile (1457.84)
  • 76. Bolivia (1329.56)
