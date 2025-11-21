Guillermo Maripán se ha transformado en una de las buenas figuras del Torino de Italia. El defensor chileno arribó al club en agosto del 2024 y rápidamente se erigió como un líder en el equipo, a tal punto de que incluso ya ha llevado la jineta de capitán.

Por lo mismo en el granate están pensando en extender el vínculo del defensor central de 31 años. Si bien ya en su contrato ya existía una cláusula de renovación automática, la dirigencia del club quiere asegurarse de quedarse con sus servicios por más tiempo.

Y ojo, que esta movida contractual dejará al formado en Universidad Católica como el futbolista chileno con mejor sueldo en todo el mundo.

El nuevo sueldo de Maripán

De acuerdo a información entregada por Tuttosport, el Torino quiere extender el contrato de Guillermo Marián hasta el 2027. Esto, vendrá que de la mano con un importante aumento salarial para el seleccionado chileno.

Guillermo Maripán ha sabido conquistar a los hinchas y dirigentes del Torino de Italia. | Foto: Getty Images.

El mencionado medio detalla que ahora el defensor recibe actualmente un sueldo anual de 3,7 millones de dólares. Sin embargo, con la renovación esta cifra bordeará los US$4,4 millones por temporada. Hablamos de unos 311 millones de pesos al mes.

Con este número el defensor de 31 años supera los 3 millones de dólares que gana Paulo Díaz en River Plate y los 2,7 millones de la moneda estadounidense que Erick Pulgar recibe anualmente en el Flamengo.

Los números de Guillermo Maripán en el Torino

En su año y medio en el cuadro el granate de Italia el defensor chileno ha disputado 39 partidos, siendo 38 por la Seria A y uno por la Copa Italia. Suma dos goles y una asistencia en 3263 minutos de acción.