Luego de su paso por la Selección Chilena, donde fue titular en los últimos dos juegos por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el defensor Guillermo Maripán mostró sus quilates en la victoria que Torino obtuvo como visita ante AS Roma por 1-0.

El central surgido en Universidad Católica volvió a ser titular, luego de no comenzar en esa condición por el dictamen de su nuevo técnico Marco Baroni, y lo hizo de gran manera, donde anuló a la máxima figura del local, el argentino Paulo Dybala.

Un rendimiento el de Maripán que le valió múltiples elogios desde la prensa italiana, donde destacaron su desempeño como líbero en una defensa de tres hombres en Torino, con capacidad para llegar al arco rival y defender los embates de la Roma.

Los elogios a Maripán tras victoria del Torino

El prestigioso medio Eurosport señaló sobre el chileno que “Dybala nunca lo pudo superar: sabe medirlo rápidamente, lo que lo obliga a buscar fortuna por otro lado. Desempeña el mismo papel contra el mucho más corpulento Ferguson. A menudo, al límite en las entradas, aporta físico y habilidad“.

Por su parte, la publicación local Calciomercato destacó sobre Maripán que “en el primer tiempo fue de los mejores sobre el campo y fue providencial con su cierre a Dybala que se lanzó al área”. Entre los propios también recibe reconocimiento.

El portal partidario Toro escribió del nacional que “en el centro de la defensa de tres hombres elegida por el entrenador hoy, el chileno promete como siempre. Estuvo a punto de marcar en la primera parte, pero un magnífico Svilar lo detuvo. Luego, realizó una barrida providencial sobre Dybala, con el marcador aun 0-0″.

¿Qué dijo el técnico de “Memo”?

Lejos de individualizar los elogios en Maripán, el técnico Marco Baroni destacó el trabajo de la defensa del Torino. “Si tuviera que ser quisquilloso, después del gol tuvimos más margen para avanzar, pero solo puedo felicitar al equipo. Este es el camino correcto“, indicó a DAZN.

¿Cuándo vuelve a jugar?

El próximo encuentro del equipo de “Memo” será este domingo 21 de septiembre, cuando reciba en el Estadio Olímpico de Turín al Atalanta desde las 10:00 horas (de Chile).

