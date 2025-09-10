Con el final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en la Selección Chilena ya comienzan a trabajar en el siguiente paso, que es encontrar un nuevo entrenador con miras al próximo proceso, un tema sobre el que Guillermo Maripán quiso dejar clara su postura.

Es que visto lo que ocurrió en este trayecto, donde se pasó de Eduardo Berizzo a Ricardo Gareca, con interinato de Nicolás Córdova, desde la ANFP buscarán no repetir los errores y escoger a un estratega que logre no sólo el objetivo principal, sino que también deje un legado.

Por ello, tras el empate sin goles con Uruguayen el Estadio Nacional, se le consultó a Maripán por el próximo entrenador de la Selección, y aprovechó la instancia para dejarle un mensaje directo a la dirigencia del fútbol chileno sobre quién debe tomar ese lugar.

Maripán deja mensaje a ANFP por el próximo DT de la Selección

Sobre el balance de estas Eliminatorias, el central del Torino manifestó que “desde el principio no hubo paciencia, bajos rendimientos claramente, partidos también donde no estuvimos a la altura. Cuando uno fracasa de esta manera es porque las cosas no se hicieron bien desde el principio hasta el final”.

Acerca del próximo técnico de la Selección, Maripán expresó que “esa es una decisión de la Federación, pero personalmente me gustaría ver a un entrenador que conozca al medio, a los jugadores jóvenes, que sepa cómo trabajar y que sepa que en la siguiente eliminatoria no podemos fallar”.

Respecto del futuro de La Roja, el defensor sostiene que “es apresurado decirlo, pero tengo la esperanza de que en las Eliminatorias que siguen lo podemos hacer bien. Hay jugadores que tienen talento, que son jóvenes y están recién comenzando en la selección, y creo que lo pueden hacer muy bien“.

Guillermo Maripán jugó 14 partidos en estas Eliminatorias con la Selección Chilena (Photosport)

Los números de “Memo” en La Roja

Desde su debut con la Selección Chilena en la China Cup 2017 hasta la actualidad, Guillermo Maripán registra un total de 57 encuentros con 4.902 minutos en cancha, donde anotó dos goles y recibió 11 tarjetas amarillas.