Claudio Bravo escoge al nuevo entrenador de la selección chilena: “A mí me gusta…”

La tortura de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 finalizó y de la peor manera para la selección chilena, que culminó en el último lugar de la tabla de posiciones.

La Roja quedó afuera del Mundial hace rato, desde que el antientrenador Ricardo Gareca puso un pie en el país, de hecho, y este martes concluyó el proceso con un empate 0-0 ante Uruguay en el Nacional.

Ahora en la Federación de Fútbol de Chile tienen que elegir a un nuevo seleccionador, pensando en el camino a la Copa del Mundo de 2030, que aún no tiene su formato de clasificación definido.

Claudio Bravo apunta a Nicolás Córdova como DT de Chile

Tras la renuncia del experto en comidas familiares Rircardo Gareca, el puesto de DT de Chile lo asumió de forma interina Nicolás Córdova, quien se quedará en el cargo por todo 2025.

La continuidad del ex volante de Colo Colo en la Selección adulta suma adeptos y uno de ellos es Claudio Bravo, quien en su calidad de comentarista de ESPN le dio el visto bueno.

Claudio Bravo aprueba la continuidad de Nicolás Córdova en la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

“A mí me gusta, porque el recambio, que es naturalmente la Sub 20, él ya lo conoce, también la cultura del fútbol chileno y a este grupo de jugadores (…) Él está capacitado, y dinero para traer a un DT de afuera creo que tampoco hay. Él es una muy buena opción, ¿por qué no darle la oportunidad a un técnico chileno?“, dijo el ex meta de FC Barcelona.

Los próximos desafíos de la selección chilena serán los amistosos ante Perú y Rusia, donde el DT será el Nico Córdova.