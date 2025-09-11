¿Le creemos? DT de Bolivia explica la “verdadera” razón por la que se fueron a jugar a El Alto

La gran sorpresa de las Eliminatorias Sudamericanas la dio la selección de Bolivia, que en la última fecha logró un inesperado cupo para jugar el repechaje del Mundial de 2026.

El cuadro verde le ganó en la última fecha a Brasil por 1-0 en el estadio Municipal de El Alto y logró la séptima plaza en la tabla de posiciones, también gracias al papelón de Venezuela que cayó por 6-3 ante Colombia en Maturín.

Los bolivianos serán el representante de la Conmebol en la repesca internacional que se jugará en marzo próximo en Guadalajara y Monterrey, donde seis equipos buscarán los últimos dos cupos para la Copa del Mundo.

Óscar Villegas y la única verdad de Bolivia para jugar en El Alto

Muchos aseguran que Bolivia logró la histórica clasificación al repechaje gracias al cambio de localía que realizó en el medio de las Eliminatorias, porque dejó el estadio Hernando Siles de La Paz para subir al estadio Municipal de El Alto.

El recinto donde se hizo fuerte el cuadro altiplático está construido a 4.088 metros sobre el nivel del mar, por lo que la altitud es más dura y afecta a los rivales.

Pese a lo anterior, el entrenador de Bolivia, Óscar Villegas, le dijo a DSports que la razón del cambio de estadio no fue por la altitud, sino por el césped del recinto donde juega de local Always Ready.

“Nos subimos a El Alto, porque es la cancha con mejor césped del país y también porque nos sentimos muy bien en nuestra casa“, dijo el DT.

Lo cierto es que Bolivia mejoró gracias a su cambio de localía y sigue con opciones de ir al Mundial de 2026.

