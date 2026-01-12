Es tendencia:
Esteban González se llena de flores en su debut con Gallos Blancos en la Liga MX: “Se nota la mano”

El Chino González se ganó el reconocimiento de los hinchas de Querétaro tras su debut en la Liga MX ante Pumas.

Por Felipe Escobillana

El Chino González con el entrenador de Pumas en el inicio de la Liga MX
Esteban González hizo su debut oficial como entrenador de los Gallos Blancos de Querétaro en la Liga MX, tras visitar a Pumas en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

No era sencillo el primer partido que debía enfrentar el ex entrenador de Coquimbo, pues el cuadro felino es uno de los más populares que hay en el DF.

Además debió sortear un inicio complicado, pues a los 49′ el panameño Adalberto Carrasquilla abrió el marcador, poniendo cuesta arriba la situación para el técnico chileno.

Querétaro igualó 1-1 ante Pumas en México

Los cambios claves del Chino González en Querétaro

El Chino entendió que debía hacer cambios y movió la pizarra al hacer ingresar a tres jugadores al ir en desventaja. Entre ellos a Mateo Coronel, que sería clave.

A los 71′ apareció Coronel para tirar una linda pared a la entrada del área y luego definir de buena manera junto a un poste, para marcar el 1-1 con el que a la postre terminaría el juego.

El Chino González ganó muchos elogios por parte de la hinchada tras su debut, considerando que es su primera experiencia internacional.

“Buen partido, jugaron bien y supieron reponerse”, “bien en términos generales, la parte física debe ir mejorando”, “se jugó con personalidad, se terminó jugando en área rival” y “Carlo Adriano y Coronel entraron a revolucionar, se nota la mano del Chino”, comentaron en la cuenta oficial del club los fanáticos tras el 1-1.

El próximo desafío para González será este miércoles, cuando deban enfrentar como local en el estadio mundialista La Corregidora a los Xolos de Tijuana.

