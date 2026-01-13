Cosas insólitas e increíbles ocurren en la Copa Africana de Naciones, que se disputa en Marruecos y que ya está en etapas de semifinales. Instancia a la que no llegó la selección de Mali, que perdió en cuartos por 1-0 ante Senegal.

Hasta ahí, nada raro. El tema es que en este país se produjo un escándalo que terminó con un “brujo” en la cárcel, acusado de millonaria estafa que le reportó ganancias por US$40 mil dólares. Todo gracias a predecir el futuro del equipo.

“Brujo” estafó a Mali en Copa Africana de Naciones

La historia tiene como protagonista a Sinayogo Sinayoko, quien se presentaba en redes sociales como “marabú” (líder espiritual) y afirmó que las “Águilas” iban a conquistar el certamen continental, todo a cambio de solicitar dinero para hacer rituales.

Según la prensa de Mali, este chanta logró recaudar más de US$40 mil dólares tras afirmar que “tenía poderes para influir en la suerte” del equipo en la Copa Africana. Tras la eliminación, un grupo de personas fue hasta su casa en busca de justicia a mano propia, lo que provocó la intervención de la policía.

Luego del revuelo, personal policial detuvo en esta jornada a Sinayoko bajo los cargos de “estafa a través de plataformas digitales” y lo puso a disposición de la Brigada de Lucha contra la Ciberdelincuencia, quien abrió una investigación en su contra.

Así fue su paso por el torneo continental

Mali fue parte del Grupo A de la Copa Africana de Naciones, donde quedó segundo con tres puntos, tras sumar igual número de empates ante Zambia (1-1), Comoras (0-0) y el local Marruecos (1-1). En octavos de final eliminó por penales a Túnez, y en cuartos cayó por la mínima ante Senegal.