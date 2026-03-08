Es tendencia:
Universidad de Chile

¿Adiós a Michael Clark? El polémico nombre que asoma para presidir Azul Azul desde abril

Ante la actual situación judicial del empresario, desde la concesionaria adelantan el nombre que toma la delantera para comandar a la U.

Por Alfonso Zúñiga

En medio del complejo momento deportivo que vive Universidad de Chile, en poco más de un mes se realizará la Junta Anual de Accionistas en Azul Azul, que puede traer consigo la salida definitiva de Michael Clark de la presidencia.

Es que pese a su insistencia en no salir del cargo tras los líos judiciales que le tienen con prohibición de asumir cargos gerenciales en empresas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las cosas cambiaron con el correr de los días.

Según reporta el diario El Mercurio, “el fuerte cuestionamiento que realizó el bloque opositor de Azul Azul, sumado a un ‘asunto de imagen’ terminan sentenciando la continuidad de Clark“. Es más, en U de Chile ya tendrían a su sucesor.

Polémico candidato para la presidencia de la U de Chile

El matutino afirma que el nombre que corre con ventaja para ser el nuevo timonel de la concesionaria no es otro que el abogado José Ramón Correa, quien viene de adquirir el paquete accionario de la familia Schapira y tiene poder dentro de la regencia.

Será en abril donde se defina si el actual presidente de U de Chile (Clark) se mantiene en el cargo o finalmente se va. Y si se decide su partida, ya hay un nombre que suena fuerte para reemplazarlo. El director sería quien asuma como el mandamás de Azul Azul”, sostiene la publicación.

En esa línea, y junto con recalcar su papel en la defensa de los hinchas que sufrieron la “Masacre de Avellaneda”, advierten que el ingreso de Correa a la dirigencia fue para “apoyar la gestión de Clark“. Todo puede cambiar.

En síntesis

  • Michael Clark enfrentará su posible salida de Azul Azul en la junta de accionistas de abril.
  • La CMF dictó una prohibición de cargos gerenciales que afecta la continuidad de Clark.
  • José Ramón Correa surge como sucesor tras comprar las acciones de la familia Schapira.

¿Cuándo juegan los azules?

En el cierre de la sexta jornada en Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Universidad de Concepción, este lunes 9 de marzo desde las 20:30 horas.

