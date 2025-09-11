La selección de Bolivia le ganó con polémica a Brasil y llegó al repechaje para pelear por un cupo para el Mundial del 2026. Por lo mismo, todos se están subiendo al carro de la victoria.

Uno de ellos es Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la selección altiplánica con 31 anotaciones. A pesar de haberse retirado del fútbol el año pasado en Cruzeiro, la opción de jugar un Mundial lo entusiasma a sus 38 años.

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me lo creo. Necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Pero hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas”, señaló por la chance de salir del retiro.

El ex delantero de Cerro Porteño indicó a Red Uno “vamos a ver qué pasa más adelante“, dejando la puerta abierta para regresar a jugar por su país.

Moreno Martins choca con la realidad

Moreno Martins agregó que “si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”.

De hecho dice que no necesita ningún tipo de llamado. “A mí no me tiene que convencer nadie, mi corazón está siempre con la ‘Verde‘. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir”, sentenció.

El problema es que el entrenador, Óscar Villegas, descarta por ahora que pueda ser nominado debido a su inactividad. Y debe preparar esa repesca inmediatamente.

“No es en serio lo del regreso de Marcelo Moreno Martins. Fue un grandísimo jugador, pero hace un año que no juega y primero debería conseguir club”, sostuvo para cerrarle las puertas.

El repechaje se jugará en marzo, en México, por lo que si de verdad tiene el deseo de ser parte de su seleccionado, Moreno Martins debe empezar a trabajar de inmediato en eso.