Marcelo Bielsa es muy querido por todo Chile por lo que hizo en los tres años y medio en la selección nacional. Período en el que forjó una relación muy estrecha con quien fuera su regalón.

El jugador más querido por el entrenador era Alexis Sánchez. Desde un primer momento hubo una química especial entre quien era un joven jugador y un estratega lleno de conocimiento.

El reportero gráfico que trabajaba en esos momentos en la ANFP era Marco Muga. Tenía la opción de ver los entrenamientos muy de cerca y sostiene que la relación entre ambos era de un cariño muy grande.

De hecho recordó que “Bielsa no se reía nunca. Con el único que lo vi reír fue con Sánchez. Y a carcajadas. Le celebraba todo”, manifestó el profesional de las comunicaciones.

Bielsa junto a Alexis Sánchez en la Roja

La anécdota de Bielsa con Alexis

En uno de los tantos viajes, se pudo captar una imagen en la que Chupete Suazo le decía a Marcelo Bielsa que Alexis Sánchez hacía “sufrir” a sus pololas.

No era fácil captar esos momentos en las prácticas, por lo que fue llamativo que el entrenador le preguntara al tocopillano, muerto de la risa, si era verdad la afirmación de su compañero. Alexis tímidamente la negaba.

Tiempo después se encontraron en España. Alexis Sánchez ya se había integrado a Barcelona, gracias a la venia justamente del Loco, que fue consultado por Pep Guardiola por las condiciones del chileno.

Bielsa y Alexis se encontraron en España

El DT, en tanto, había arribado a Athletic de Bilbao. El abrazo con el que se fundieron al borde de la cancha refleja la admiración mutua que se forjó en las prácticas de la Roja.

“Guardo de él un recuerdo de mucha gratitud. Es un gran jugador, con recursos para jugar por el centro, por los costados, que tiene desborde y tiene gol. Es un tipo querible, un futbolista de raza. Ha mejorado su condición de futbolista”, dijo en ese momento el rosarino.

De hecho, Alexis ha compartido lecciones de Bielsa en sus redes sociales. “Yo quiero que me quieras para poder ganar, no quiero que me quiera porque gané”, fue una de ellas.

La frase de Bielsa que Alexis compartió

Bielsa recordó a Alexis la semana pasada, en la previa de la fecha doble de eliminatorias, al señalarlo junto a otros jugadores como parte importante de su estadía en Chile. “Me hubiese gustado seguir”, admitió.