¡Tremendo! Vigouroux fue recibido por el DT del Swansea con elogios por su titularidad con La Roja

Vigouroux fue recibido con elogios por el DT del Swansea tras su paso como titular de la selección chilena contra Brasil y Uruguay.

Por Diego Jeria

© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTDT del Swansea recibe a Vigouroux con elogios.

Con el retiro de Claudio Bravo no había dudas: Brayan Cortés sería sí o sí el arquero titular de la selección chilena, pero ya terminadas las amargas Eliminatorias Sudamericanas hay una nueva carta para la portería de La Roja.

Es que al asumir como entrenador interino para los duelos contra Brasil y Uruguay, Nicolás Córdova no nominó a Cortés, quien recientemente había dejado Colo Colo entre críticas y bajo rendimiento para ser refuerzo de Peñarol.

Las cartas de Córdova fueron Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes y Thomas Gillier. Vigouroux fue titular en ambos duelos y demostró su grandes condiciones. Fue clave en el empate contra Uruguay y en la derrota ante Brasil tuvo buenas atajadas y poco que hacer en los goles del Scratch.

Ya de regreso en Inglaterra, el DT del Swansea de la Champions League, Alan Sheehan, recibió con grandes elogios a su portero de la selección chilena, destacando la actuación de Vigouroux con La Roja.

DT del Swansea: Vigs ha sido excepcional

Lawrence Vigouroux ha vuelto y ha tenido unas semanas llenas de acontecimientos, debutando contra Brasil y jugando contra Uruguay. Está de vuelta y merecidamente recibió su oportunidad con Chile“, dijo Alan Sheehan.

Vigouroux está de regreso en Swansea tras su titularidad en La Roja: elogios del DT de su equipo.

El DT agregó que “Vigs ha sido excepcional para nosotros y se lo merece por completo. Es una persona maravillosa. Es de esas personas que se oyen antes de verlas, pero es una parte fundamental de todo lo que hacemos aquí“.

El próximo desafío del Swansea será este sábado 13 de septiembre, como local contra el Hull City, seguramente con el inglés de padre chileno y madre jamaiquina en el arco.

Cabe recordar que tras los duelos, Vigouroux publicó en redes sociales que “quiero dar las gracias por todos los mensajes y el apoyo que me han dado en los últimos 10 días. He cumplido un sueño. Gracias Chile”.

