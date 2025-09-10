Chile cerró las Eliminatorias en el último lugar. La Roja literal está en el suelo. Pese al amargo presente, Claudio Bravo destacó a uno de los jugadores que hicieron su debut en esta fecha doble.

Los dirigidos por Nicolás Córdova empataron sin goles ante Uruguay en la última jornada, siendo una muestra del mal rendimiento de los nacionalesdurante todas las clasificatorias. Ahora hay que pensar en el futuro, para el cual Bravo ya tiene a un fijo.

El destacado por Claudio Bravo

Si bien Chile no logró ganar ni anotar en la última fecha doble, Claudio Bravo volvió a destacar a un jugador que para él, se adueñó del puesto. Se trata de Lawrence Vigouroux, quien fue titular ante Brasil y Uruguay. Para el histórico capitán, el nuevo meta da garantías.

“Me gustó, me dio una muy buena sensación, tanto en el primer partido como en el segundo, más aún viendo este más desde arriba y bien posicionado, ver otro tipo de cosas“, indicó Bravo en ESPN.

“Situaciones en las que se acerca mucho a la línea defensiva cuando el equipo está en el ataque, me llamó la atención, quiere decir que está atento, pendiente si hay algún balonazo para interceptar, habla bien de su concentración y su aprendizaje también, donde compite a cada fin de semana”, complementó el ex Barcelona y Manchester City.

Lawrence Vigouroux debutó en el Nacional con La Roja. Imagen: Photosport

Para Claudio Bravo, tienen mucho mérito las actuaciones de Vigouroux. Vale recordar que el meta de Swansea City hizo su debut en La Roja adulta en esta fecha doble, ante dos selecciones de mucha envergadura como Brasil y Uruguay.

“Lo mejor es que transmite, a mí eso me deja una tranquilidad tremenda porque claro no es fácil jugar en la selección, más en la situación que le tocó disputar estos dos partidos“, cerró el bicampeón de América con Chile.