Con las Eliminatorias ya concluidas, es más fácil analizar el pésimo proceso de Chile que lo dejó sin ir a la Copa del Mundo. Según los números, no fue buena idea que se fuera Eduardo Berizzo.

La Roja terminó en el último puesto del camino al torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México en el 2026. Chile tuvo tres técnicos durante el proceso, iniciando con Berizzo, pasando por Ricardo Gareca y terminando con Nicolás Córdova.

¿Y si se quedaba Eduardo Berizzo?

Eduardo Berizzo renunció a La Roja en 2023 luego del empate sin goles ante Paraguay en el Estadio Monumental. El ex ayudante de Marcelo Bielsa llevaba 5 puntos de 15 posibles (5 partidos), con un rendimiento del 33%. Chile estaba en el 8° lugar, pero igualando en puntaje con la Albirroja y Ecuador, quienes eran 7° y 6° respectivamente.

Si bien Toto era víctima de muchas críticas, pocos imaginaron que el rendimiento sería aún peor con su sucesor. Ricardo Gareca estuvo al mando en 10 partidos, logrando los mismos 5 puntos de Berizzo, pero sobre 30 posibles. El Tigre se fue tras un rendimiento del 17%.

Por último, Nicolás Córdova dirigió 3 partidos. Ante Brasil y Uruguay, más uno contra Ecuador como visita tras la salida de Eduardo Berizzo. El interino logró 1 punto de 9 posibles, cerrando con un 11% de rendimiento. Unas Eliminatorias para el olvido.

Proyectando los fríos números, si Berrizo se quedaba y mantenía su rendimiento del 33%, La Roja habría logrado 18 puntos y no las 11 unidades con las que cerró. Bolivia fue al repechaje con 20 puntos, con rendimiento del 37%. Igual no le habría alcanzado, aunque habría estado mucho más cerca. Todo eso desde la teoría, ya que la práctica es otra cosa.

Eduardo Berizzo renunció tras empatar sin goles ante Paraguay en el 2023. Imagen: Photosport

Ahora bien vale preguntarse si con Eduardo Berizzo, quien era muy criticado por los hinchas y la prensa ¿los resultados habrían sido mejores? Es un cuestionamiento válido y sin respuesta. Lo que sí es un hecho, es que la cura terminó siendo peor que la “enfermedad”.