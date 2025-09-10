Garín se olvida de la agresión de Bergs y adelanta la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

Cristian Garín vuelve a asumir un rol protagónico este fin de semana cuando Chile se enfrente por el Grupo I Mundial a Luxemburgo en una nueva serie por la Copa Davis. Llave que tendrá “Gago” como el tenista nacional número 1, ante la ausencia de Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry.

Es en ese contexto donde la actual raqueta N.º 124 del mundo reconoció que no llega en su mejor condición física, pero aseguró que el objetivo del equipo sigue siendo el de siempre: ganar.

“La expectativa de la serie es siempre ganar, sea contra quien sea. Creo que esa es la mentalidad que siempre tenemos y esta no es la excepción”, señaló Garín en un punto de prensa adelantando el enfrentamiento contra Luxemburgo.

Ante el hecho de que deba ser la primera raqueta nacional, por la ausencia de sus compañeros, Garín le restó dramatismo a la responsabilidad y dijo: “Ya lo he hecho muchas veces, no es algo nuevo, estando uno, cuatro, cinco, siempre me gusta venir a Copa Davis y aportar en lo que pueda , lo disfruto mucho y estoy intentando mejorar cada día para poder llegar bien al sábado”.

Respecto a su estado físico, la raqueta nacional admitió que arrastra molestias físicas, peroadelanta mejoras de cara al partido por la Davis: “Llevo un mes y medio con dolor, no me impide jugar, pero me molesta sobre todo en la mañana. No me siento al 100% aún, pero me he ido sintiendo mejor estas dos semanas con el trabajo de los doctores y kinesiólogos”, explicó.

Pese a las complicaciones, el “Tanque” se mostró confiado en que la Copa Davis puede darle un impulso extra: “No llego en mi mejor momento (…) pero Copa Davis es distinta a otras competiciones. Ya estar aquí me sube el ánimo y me da ganas de competir y jugar bien” , aseguró.

Garín da vuelta la página tras la agresión de Bergs:

Luego de la agresión sufrida por “Gago” a manos de Bergs en febrero pasado en la serie entre Chile y Bélgica, el ariqueño fue consultado por este hecho, a lo que él evitó profundizar y señaló: “Es un tema cerrado, lo pasé mal y fue injusto, pero ya no quiero hablar más de eso” , indicó en primer lugar.