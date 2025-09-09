Este 13 y 14 de septiembre, el Court Central Anita Lizana será el escenario donde Chile intentará dejar atrás las bajas y asegurar un boleto clave en la Copa Davis.

Al frente estará Luxemburgo, rival con ausencias importantes pero con historia en la competencia. Lo que pase en Santiago definirá si el equipo de Nicolás Massú sigue soñando en grande o si tendrá que remar desde atrás durante los próximos años.

¿Qué pasa si Chile gana ante Luxemburgo en la Copa Davis?

Un triunfo le abre al equipo nacional la puerta a la primera ronda de los Qualifiers del próximo año, del 6 al 8 de febrero.

Ahí, Chile volvería a codearse con los países que pelean un lugar en las Finales de Copa Davis, con el sorteo ya programado para noviembre en Bolonia, Italia.

En simples palabras, ganar ahora es asegurar protagonismo en 2026.

Nicolás Massú en las prácticas de Chile para la Copa Davis (Foto: Federación de Tenis).

¿Qué pasa si Chile pierde ante Luxemburgo en la Copa Davis?

El escenario cambia radicalmente si la serie queda en manos de Luxemburgo. En ese caso, Chile tendrá que disputar un repechaje en febrero ante un ganador del Grupo Mundial II para intentar mantenerse en el Grupo I.

Y lo peor es que si no logra superar esa barrera, recién en 2027 podría volver a soñar con los Qualifiers. Una derrota no solo sería un golpe deportivo, sino que además alargaría la espera en el calendario.