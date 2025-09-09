Tomás Barrios se sincera sobre las bajas de Jarry y Tabilo en Copa Davis: “Ojalá podamos…”

El equipo de Nicolás Massú se prepara para enfrentar a Luxemburgo este 13 y 14 de septiembre en el Estadio Nacional.

Pero, la misión no será sencilla, ya que Chile no contará con Nicolás Jarry ni Alejandro Tabilo, sus jugadores mejor rankeados.

Ahora, el peso del liderazgo recae en Cristian Garin y Tomás Barrios.

Pero, lejos de dramatizar, el chillanejo bajó la tensión con un análisis realista.

“Luxemburgo también tuvo bajas y nosotros también, pero creo que va a ser una buena serie y ojalá podamos llevarnos la victoria”, comentó tras la práctica.

“Estamos bien”

Si algo entusiasma al número tres de Chile es la oportunidad de jugar en casa.

“Hace mucho no jugábamos aquí. Feliz de que sea en una fecha donde hay mucha gente en el país, con público que quiera apoyarnos”, destacó.

“Estamos felices de poder jugar a estadio lleno”, añadió Barrios.

El tenista también tuvo palabras para la superficie del Court Central, que fue remozado con competencias previas a esta serie.

“Se nota que lo prepararon bien, que hicieron torneos antes. Está en muy buenas condiciones”, señaló.

“Estamos bien. Somos jugadores que llevamos muchos años en la selección. Yo estoy hace 10 u 11 años, así que es un semana que disfruto mucho”, remarcó.