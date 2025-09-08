Es tendencia:
Chilenos siguen fuera del top 100 y Alcaraz recupera el trono: Así quedó el ranking ATP tras el US Open

El tenis chileno no logra instalar a ningún jugador en la élite, mientras Carlos Alcaraz volvió a lo más alto tras quedarse con el título en el US Open.

Por Javiera López Godoy

Nicolás Jarry
© Getty ImagesNicolás Jarry

La actualización del ranking ATP llegó cargada de movimiento tras el US Open. Con su título en Nueva York, Carlos Alcaraz desplazó a Jannik Sinner y recuperó el número 1 del mundo. El podio lo completa Alexander Zverev.

Entre los demás nombres fuertes, Novak Djokovic trepó al cuarto lugar, Taylor Fritz cayó al quinto, Jack Draper descendió al séptimo, Lorenzo Musetti subió al noveno y Karen Khachanov cerró el top 10 en el décimo puesto.

Realidad dura para el tenis chilenos

En contraste, los chilenos siguen sin poder meterse en el top 100. Nicolás Jarry se mantiene 102°, rozando el ingreso pero sin dar el salto. 

Cristian Garin avanzó un par de casillas hasta el 124°, Alejandro Tabilo retrocedió al 125° y Tomás Barrios aparece en el 134°.

El mejor ubicado del país es Matías Soto, que figura en el 83° lugar del ranking de dobles, pero en singles la sequía continúa.

Con la Davis en el horizonte

Más allá de la frialdad de los números, lo que viene es clave: la Copa Davis. 

Garin, Barrios y Soto dirán presente, mientras que Jarry decidió bajarse por el nacimiento de su hija y Tabilo optó por priorizar su calendario. 

La cita servirá como termómetro para medir dónde están realmente los nacionales en el plano internacional.

