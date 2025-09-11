Vuelco total: Universidad de Chile cede y la Supercopa contra Colo Colo se juega 

Un nuevo episodio se una a la Supercopa. Esto debido a que durante la jornada de este jueves se realizó una nueva reunión de coordinación entre Universidad de Chile y Colo Colo.

Lo llamativo es que desde la entidad azul se cambió radicalmente la postura que se informó en los últimos días. Esto en directa consideración a que Michael Clark, recalcó que no querían jugar dicho encuentro por la cercanía con la llave por Copa Sudamericana. Lo que se evidenció hasta en los entrenamientos de está semana.

El Presidente de Azul Azul enfatizó en reiteradas ocasiones que no estaba en sus planes el duelo ante el archirrival. Incluso en el partido entre Chile y Uruguay por Eliminatorias, se le apreció realizando el reclamo personalmente a dirigentes de la ANFP.

“Me parece realmente sorprendente que la ANFP y la Delegación Presidencial insistan en que se deba jugar sí o sí el domingo y sí o sí en ese estadio”, lamentó el mandamás de la concesionaria azul.

¿Se juega la Supercopa entre la U y Colo Colo?

El tema es que este jueves dicha postura cambió radicalmente. Según informó Nicolás Ramírez de ESPN, se realizó una reunión de coordinación y contó con integrantes de ambos equipos. Por lo que se dio el primer paso para que Universidad de Chile y Colo Colo disputen la comentada Supercopa.

Versión que Redgol pudo confirmar desde la ANFP donde agradecieron la disposición de ambos elencos por sacar adelante uno de los partidos más importantes de la temporada.

Cabe consignar, y de no ocurrir ningún otro imprevisto, el partido se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.