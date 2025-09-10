Es tendencia:
“Desde el jueves…”: La señal Inequívoca de la U de Chile sobre la Supercopa contra Colo Colo

A través de redes sociales se compartió una particular postal del entrenamiento de Gustavo Álvarez y que no pasó desapercibida entre los hinchas azules.

Por Felipe Pavez Farías

La U se mentaliza en la Copa Sudamericana
Universidad de Chile sigue la preparación para el próximo gran desafío de este 2025. Lo que tiene directa relación con la Copa Sudamericana. Tras dejar afuera a Independiente, ahora los azules deben medirse ante Alianza Lima. 

Lo que es la máxima preocupación para el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez. Es que prácticamente la Supercopa quedó de lado ya que todo apunta a que se suspenderá. Principalmente porque desde Azul Azul ya se han hecho todas las gestiones para retrogradar el partido ante Colo Colo

Incluso se vio a Michael Clark conversando con integrantes de la ANFP en el partido de Chile frente a Uruguay para poder realizar la cancelación del encuentro que está programado para este domingo en el Estadio Santa Laura. 

¿La U se olvida de la Supercopa?

A tal punto que en redes sociales se registró un particular gesto de la U de Chile sobre la Supercopa. Lo que no pasó desapercibido entre los hinchas. Es que en la práctica del martes se registró un gesto inequívoco de que no está entre sus planes el duelo ante los albos.

Así quedó registrado en que en el entrenamiento se utilizaron los balones de la Copa Sudamericana y no los del torneo local. Lo que hace presagiar que se entrenan enfocados al duelo con los peruanos solamente.  

La U entrenó con balones que utilizan en la Copa Sudamericana ya pensando en el duelo ante Alianza Lima.

Lo que también destacaron en TNT Sports, señal que justamente transmite la Supercopa. “Universidad de Chile entrenó el martes con balones de la Copa Sudamericana y no los de la Supercopa ni el campeonato nacional. Se espera el sí definitivo de la suspensión, de no ser así, ya recién desde el jueves tendrá que planificar el partido ante Colo Colo”, adelantó Marcelo Díaz en Pelota Parada.

Por lo que ahora se espera la resolución a más tardar el viernes, donde se hará una nueva inspección en el Santa Laura para conocer el estado de avance en los trabajos de luminaria. 

