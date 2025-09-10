Universidad de Chile todavía tiene la esperanza de que se pueda reprogramar la Supercopa 2025, donde este domingo deben enfrentar a Colo Colo en el estadio Santa Laura.

Con la idea de darle la prioridad al partido del 18 de septiembre ante Alianza Lima en Perú, por la Copa Sudamericana, la U ha intentado mover el duelo ante los albos.

Esto, también en la línea de que en el estadio de la comuna de Independencia se están realizando trabajos por las torres de iluminación, lo que también ha generado críticas del alcalde y del ministro de Seguridad.

Pero faltaba conocer la voz interna del camarín de Universidad de Chile, donde uno de los jugadores del equipo contó cómo han sido los días previos y el sentir del grupo: Ignacio Tapia.

Ignacio Tapia alarma por Santa Laura pero que igual deben estar preparados. Foto: Javier Torres/Photosport

¿Qué dijo Ignacio Tapia por la Supercopa?

Fue Emisora Bullanguera el medio que hizo pública una entrevista con Ignacio Tapia, donde el jugador de Universidad de Chile confirma que están trabajando por la Supercopa contra Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros trabajamos siempre para el partido aunque se pueda jugar o no, depende de las autoridades, pero nosotros seguimos trabajando de la mejor manera venga el duelo que venga”, explicó.

Por lo mismo, asegura que están a la espera: “Lo dejamos en manos de lo que tenga que pasar, hubo otras situaciones que decía que no se podía jugar, pero uno tiene que estar preparado siempre”.

En la misma línea, alertó por los trabajos en el estadio, donde se cuadra con su dirigencia: “Entiendo que están haciendo arreglos y tienen que verlo por la seguridad”.

Publicidad

Publicidad

Revisa sus declaraciones por la Supercopa: