“No pueden…”: El curioso revés que sufre la U a horas de la Supercopa ante Colo Colo

La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo suma una nueva polémica a nivel de dirigentes. Lo que aviva la rivalidad entre Azul Azul y la ANFP. Esto mientras aún no se define si se realiza el duelo este domingo 14 de septiembre.

El episodio ahora se registró durante la jornada de este miércoles en el Estadio Santa Laura. Autoridades asistieron al recinto de Independencia pero para coordinar la realización del partido entre Unión Española y Audax Italiano. Lo que será por la Liga de Primera.

ver también Gustavo Álvarez recupera su plante completo de U de Chile para enfrentar la Supercopa

A la cita asistieron autoridades de Carabineros, Municipalidad de Independencia, ANFP, Ministerio de Seguridad y Delegación Presidencia. Ante los trabajos que se realizan en el recinto, se llegó al acuerdo de tapar todos los hoyos de las torres a más tardar durante la jornada de hoy. Así se podrá disputar el duelo válido por la fecha 23ª.

El duro revés de la U

El tema es que dicha reunión contó con una particularidad y que afectó directamente a la U. Es que según pudo averiguar Redgol, llegó hasta el reciento personal de Azul Azul para coordinar el duelo de la Supercopa.

En especifico asistió el gerente de operaciones y seguridad, Javier Gonçalves. Pero, el representante de la concesionaria azul no pudo ingresar ya que no es interviniendo del encuentro entre hispanos y tanos.

En el Estadio Santa Laura siguen los trabajos y está en riesgo la realización de la Supercopa y hasta el duelo entre Unión vs Audax. Foto: The Clinic

Publicidad

Publicidad

“No puede estar acá, y le tengo que pedir que salga. Si lo dejo entrar, tiene que estar gente de Colo Colo también”, habría sido la explicación del porqué no pudo ingresar Gonçalves.

Ahora la reunión para coordinar la Supercopa se realizará este viernes. Aunque postura de la U es clara: suspenderla por el apretado calendario y el partido de cuartos de final de Copa Sudamericana que está a la vuelta de la esquina.

ver también Así fue el cara a cara entre Michael Clark y la ANFP por la polémica de la Supercopa

Desde la Delegación se apunta a que se juegue y el Ministerio de Seguridad recalca que mientras hayan obras, no se puede jugar. Por lo que se vienen horas claves, mientras TNT Sports mantiene todas las promociones del partido para este domingo 14 a las 15:00 horas.

Publicidad