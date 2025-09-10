La ANFP tomó una decisión: la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile, inicialmente programada para inicios de este año y con un montón de retrasos en los meses posteriores, se jugará este domingo 14 de septiembre en el Santa Laura. Por fin.

Poco sirvieron los alegatos desde el Gobierno, el Congreso y Azul Azul, todos quienes se manifestaron en contra de la realización de este evento por distintas razones. Desde la U, el principal motivo es el partido contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana, a disputarse cuatro días después.

Obviamente, la determinación tiene molestos a los representantes de Azul Azul. Luego de que se anunciara la decisión de la ANFP, Radio ADN grabó a Michael Clark conversando con Mauricio Yévenes, miembro del ente rector del fútbol chileno, en el Estadio Nacional.

Más tarde, el presidente de Azul Azul dejó ver toda su molestia. “Habiéndose pronunciado el Ministro de Seguridad Pública diciendo que no se puede jugar un partido de esta magnitud en un estadio que no está en las condiciones para hacerlo porque está en obras, me parece realmente sorprendente que la ANFP y la Delegación Presidencial insistan en que se deba jugar sí o sí el domingo y sí o sí en ese estadio“, declaró.

Molestia en U. de Chile por la Supercopa

“Creemos que la ANFP no nos está apoyando en esto. Lamentablemente, que un club chileno se juegue un paso a una semifinal de una copa internacional no es algo tan común, y esperábamos el apoyo de la ANFP“, complementó Michael Clark ante los medios de comunicación.

“La ANFP mandó una carta en donde dice que, efectivamente, nuestra solicitud para reprogramar el partido no ha sido aceptada. Que se haga el partido depende de si las autoridades lo permiten. Yo creo que es una locura autorizar el partido en el estado que está el Santa Laura“, marcó.

Durante la jornada de este miércoles 10 de septiembre habrá una reunión de las autoridades para tomar una decisión respecto a la Supercopa. Habrá que ver qué dicen desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana sobre la realización de este partido, pactado para este domingo 14.