La Supercopa avanza para que sea disputada este domingo a las 15.00 horas en el estadio Santa Laura, donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en uno de los duelos que ha tomado polémica en la previa.

En ese sentido, desde la ANFP se dispuso una particular venta de entradas, donde hay exclusividad para mayores de 55 años, además de venta para gente de las divisiones inferiores de los equipos y familiares de formativos.

Algo que hizo un filtro mayoritario por la gran masa de hinchas que quieren estar presentes el domingo en Independencia, donde aseguran que la venta de tickets ha sido demasiada lenta.

En ese sentido, aseguran que hay menos de mil entradas, de las 10 mil del aforo aprobado, que han sido designadas a los hinchas, lo que está lejos de lo esperado por las autoridades.

Las restricciones en la venta de entradas no motivan a la gente para la Supercopa. Foto: Sifup.

ver también Gobierno le golpea la mesa al Alcalde de Independencia: “Chile tiene que llevar a cabo sus espectáculos”

Las restricciones de hinchas no llaman la atención en la Supercopa

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes detallan la alarma que se vive con la Supercopa entre Colo Colo vs Universidad de Chile, por el nulo interés en la venta de entradas.

Publicidad

Publicidad

“Pero ahora surge otro inconveniente que tiene que ver con el público que estará presente en el reducto de la comuna de Independencia, donde la venta de entradas ha sido nula”, explican.

En ese sentido, apuntan que “se han vendido menos de mil entradas para el Superclásico del domingo, algo que alerta a las autoridades del fútbol”.

Algo que se ha transformado en un problema en la previa, donde se espera que el martes la delegación presidencial confirme la realización del partido, incluso con un aforo menor.

Publicidad