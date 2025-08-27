Todo parece apuntar a que la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile será por fin una realidad. Albos y azules se verán las caras el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, tras una larguísima espera, para jugar por el trofeo de campeones del fútbol chileno.

Sin embargo, para que este partido de una buena vez se pueda jugar es que la ANFP planea imponer un notable filtro a la hora de vender las entradas: hacia personas vinculadas con el fútbol y a hinchas sean mayores de 55 años.

Uno que detalló lo que será este extraño proceso fue Felipe de Pablo, gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, quien sin tapujos aseguró que no quiere que lleguen delincuentes al recinto de Independencia.

El proceso de venta de entradas para la Supercopa 2025

En charla con ADN Radio De Pablo afirmó que “queremos el fútbol, no queremos a los delincuentes. Lo ha dicho también la autoridad y con ello lo trabajamos en conjunto. Creo que tomar decisiones de cómo organizar son las maneras en que debemos mirar nuevamente el fútbol”.

“Si lo seguimos viendo de la forma en que lo venimos trabajando, lo vamos a perder y no lo pierden solo los dueños de clubes, no lo pierde solo la ANFP, lo pierden ustedes, lo perdemos todos”, agregó.

En ese sentido, el dirigente aseguró que “es por eso que tomamos una decisión de una venta dirigida. En la formalidad lo vamos a anunciar el día lunes. Estamos trabajando en los últimos detalles de las bases de datos y esperamos que las personas que estén disponibles para la compra nos puedan acompañar”.

“Estamos elevando el estándar de seguridad para dar tranquilidad no solo a las personas que van a asistir, también a la gente que vive alrededor. Le solicitamos a la Municipalidad de Independencia que nos enviara la base de datos de los vecinos que viven alrededor del estadio para tener ingresos diferenciados con ellos”, concluyó.

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

