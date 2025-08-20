Colo Colo inicia una nueva etapa en este complejo año 2025 tras oficializarse por fin la salida de Jorge Almirón. Luego de extender más de la cuenta el ya desgastado ciclo del argentino, ahora los albos deben abocarse en buscar un nuevo DT para afrontar lo que resta de temporada.

La idea en el Cacique es tratar de salvar los muebles tras meses desastrosos, buscando asegurar un cupo en las copas internacionales y tratar de dar con el despegue definitivo en el 2026, donde además se hace más que necesaria una renovación total del plantel.

En lo que se da la búsqueda del nuevo entrenador quienes asumirán de manera interina, mediante una dupla técnica, serán Luis Pérez con Hugo González. Ambos se harán cargo del plantel, de acuerdo a los dichos de Aníbal Mosa, ante Palestino y luego en el Superclásico ante Universidad de Chile.

Hasta ahí todo bien, salvo el pequeño gran detalle de que si se cumplen estos plazos, el nuevo DT tendría un bravísimo debut en la banca del Cacique: la Supercopa 2025, también ante la U.

El duro debut que se le viene al nuevo DT de Colo Colo

De acuerdo a la ratificado por la ANFP durante esta jornada, albos y azules por fin se verán las caras por la Supercopa el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Colo Colo ha perdido los tres clásicos que ha jugado en este 2025. Todavía le restan dos ante la U, primer por la Liga de Primera y luego en la Supercopa. | Foto: Photosport.

Se supone que en ese fin de semana el Cacique debía jugar ante Deportes Iquique en el Monumental, pero las ansías de la ANFP por jugar de una buena vez el trofeo de campeones, hizo que se utilizarán esos días para tan importante encuentro.

Así las cosas, si Colo Colo logra firmar un DT en las fechas que manejan, este deberá estar preparado para jugar no solo un Superclásico, sino que la única copa que los albos pueden ganar este lamentable año. ¿Estará a la altura?