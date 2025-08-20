El ciclo de Jorge Almirón finalmente se acabó. Tras un 2025 para el olvido, el entrenador tratando dejó el mando de Colo Colo. La derrota ante Universidad Católica fue el final de una temporada para el olvido.

El ex Boca Juniors ilusionó a los hinchas con repetir lo conseguido en 2024 con una destacada campaña en Copa Libertadores y el protagonismo en la Liga de Primera. Sin embargo, no estuvo ni cerca de repetir el gran rendimiento en su primer año en el Estadio Monumental.

Relación que se hizo insostenible con la boleta que sufrió frente a los cruzados. Por lo mismo, en ByN ahora sí se decidieron por cortar con su ciclo. Lo que fue confirmado el reciente martes. Por lo que tras 24 horas de firmar su finiquito, se decidió despedirlo a través de redes sociales.

“¡Gracias Jorge Almiron!”, comenzó el mensaje en las cuentas oficiales de Colo Colo. “Agradecemos el profesionalismo y compromiso demostrado durante su gestión, etapa en la que el club alcanzó la estrella 34 y la Supercopa 2024”, complementa la publicación haciendo honor al título que remontaron diez puntos de distancia a la U y el trofeo conseguido ante Huachipato.

“Le deseamos éxito en sus futuros desafíos profesionales”, agregaron en el Cacique. Mensaje que solo en Instagram sumó más de 50 mil me gusta.

¿Cuánto costó el finiquito de Jorge Almirón?

Según indica La Tercera, la salida de Jorge Almirón le costó a Colo Colo la cifra de un millón de dólares. Dicho monto será cancelado en cinco cuotas.

Cabe consignar que dicho monto en un principio abordaba los casi 2,6 millones de la moneda estadounidense. Pero los malos resultados y la decisión de adiestrador por “descomprimir el camarín”, llevaron a la reducción de los pagos.