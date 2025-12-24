¿Y el rival? En Colo Colo revelan detalles de la Noche Alba 2026

Colo Colo retomará una de sus tradiciones y realizará la Noche Alba en 2026. El evento en donde se presentan a los refuerzos del Cacique, con un amistoso como plato principal, vuelve al Monumental.

Así lo confirmó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, este martes. “Es la intención nuestra, lo venimos trabajando con el área deportiva“, dijo, confirmando que la fecha sería el 25 de enero.

“Es una tradición que hace mucho no hacemos. La idea es buscar un equipo que pueda venir a jugar con nosotros. Pretendemos hacerla en esa fecha, volvemos a la competencia en enero, así que tenemos toda la intención para regalarle alegría a los colocolinos“, comentó también.

¿Y el rival? “Estamos buscando. La liga argentina parte en esa fecha del 25, entonces nos ha costado buscar un rival disponible para hacer la Noche Alba“, relató el timonel de los albos.

Los detalles de la pretemporada y Noche Alba de Colo Colo

Cabe recordar que Colo Colo comienza la pretemporada el 3 de enero. Después de eso, el plantel trabajará en el Complejo del Sifup antes de viajar a Uruguay, donde disputará el torneo Serie Río de La Plata.

Ahí hay más claridad sobre los rivales. “Tenemos comprometidos tres partidos, dos seguros y uno en definición. Los rivales que vamos a tener saldrán de Olimpia, Peñarol, Nacional. Esos equipos son seguramente los rivales en esos amistosos”, relató Aníbal Mosa.