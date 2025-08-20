Ya es un hecho: Jorge Almirón dejó de ser por fin el entrenador de Colo Colo, dando por cerrado un tortuoso camino este 2025 tras ser campeón en 2024. La campaña del Cacique y lo que rodeó al DT fue paupérrimo, siendo la goleada de Universidad Católica la gota que rebalsó el vaso.

Junto a la mala campaña, malas actitudes, el bochorno de Blanco y Negro con el despido fallido y la goleada ante la UC, Juan Cristóbal Guarello consideró que hubo otra arista que fue fatal para Almirón… el pésimo partido de Fernando De Paul ante La Franja en el clásico.

“Hay una cuestión: que te goleen es una cosa, pero otra cosa es que te goleen por tres errores del arquero, y errores así de groseros“, manifestó Guarello en Deportes en Agricultura. Patricio Yáñez agregó que “se notó en la conferencia post partido: Almirón estaba destruido“.

“Hay algo interno en Colo Colo con Cortés que no conocemos”

Cabe recordar que Brayan Cortés partió a Peñarol de Uruguay tras perder la titularidad en el arco de los albos ante De Paul. Y la apuesta le salió mal pese a que anteriormente el Tuto había firmado grandes actuaciones.

El clásico contras la UC fue el último partido de Almirón como DT de Colo Colo: Guarello y el último pecado del entrenador.

Por su parte, Cristián Caamaño añadió que “aparte que te la jugaste por él. Él se la jugó por De Paul. Pensemos que cuando sale Cortés es por los goles que había recibido contra la Católica. Cuando vuelven de las vacaciones ataja Cortés y sorprende que en el Superclásico atajó De Paul”.

Añade que “pierde con la U y Almirón insiste con De Paul, viene otro partido e insiste con De Paul, y ahí Cortés dice: ya no hay nada más que hacer. ¿Cuál fue la decisión de Almirón? De acá al futuro, salvo que cometa errores como los del otro día, no va a salir. Lamentablemente comete esos errores ahora sin una reserva confiable, porque está Eduardo Villanueva“.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “además del rendimiento de Cortés y De Paul, yo creo que ahí hay algo interno que no conocemos, porque lo dejaron ir muy fácil a Cortés“.