Colo Colo tuvo un martes de definiciones, pero que ha dejado coletazos. El Cacique anunció la salida de Jorge Almirón de la banca después de los malos resultados conseguidos esta temporada.

El técnico no seguirá al mando del Eterno Campeón, algo que Aníbal Mosa y el Club Social ya habían intentando concretar tiempo atrás. Sin embargo, en ese momento fue el Bloque Vial el que no permitió que se diera para hacerle la guerra a su oposición.

Es por ello que ahora, ya con el argentino afuera, el mandamás de Blanco y Negro no se quedó callado. Con fuertes cuestionamientos, apuntó como responsables a Alfredo Stöhwing y su sector por haber estirado una decisión que se pedía a gritos mucho antes.

Aníbal Mosa le refriega al Bloque Vial su negativa a sacar a Jorge Almirón antes

La salida de Jorge Almirón se da luego de la derrota con la UC, pero Aníbal Mosa la buscó mucho antes. El presidente de Blanco y Negro, apoyado por el Club Social, trataron de terminar el proceso luego de la eliminación de Copa Libertadores ante Racing, pero el Bloque Vial lo evitó.

Aníbal Mosa le pegó de vuelta al Bloque Vial por haber evitado la salida de Jorge Almirón luego de quedar fuera de Copa Libertadores ante Racing. Foto: Photosport.

Ahora el mandamás albo aprovechó la instancia para sacar la artillería. “Yo creo que los rendimientos de cierta manera han sido bajos, pero no le echaría la culpa a nadie, ni Almirón, ni jugadores ni directivos. Somos todos responsables y tenemos que sacarlo todos adelante. En momentos complicados nos tenemos que unir por el bueno de todos los colocolinos“.

Fue ahí que comenzó con sus dardos contra el Bloque Vial, usando el supuesto interés por Gustavo Quinteros, técnico al que quería mantener pero dicho sector lo negó. “Es un buen técnico pero andan más dando vueltas. Es seductor para cualquiera venir a dirigir al más grande del país. Perdimos la votación, llegó Jorge y lo apoyamos. Esto es así, lo importante es poner el foco en Colo Colo“.

Tras ello, Aníbal Mosa arremetió director contra Alfredo Stöhwing. “Ciertas personas colocan temas personales por delante y lo que debe ser es la institución. Tenemos que dejar diferentes, gustos, todo lo que no sea Colo Colo“.

“Nadie ha hecho una autocrítica de esa (esperar tres meses más a Almirón). Con el club social creíamos que cuando perdimos contra Racing era el momento, salieron a poner palos en el camino algunos, pero no podemos quedarnos pegados en el pasado“, añadió.

Finalmente, el mandamás albo remarcó que sacan al DT de una forma más digna. “Hoy lo real es que llegamos a acuerdo con Jorge. Como llegó de buena manera, se tenía que ir igual. Así salen los técnicos y jugadores de Colo Colo“.

Colo Colo se despide de Jorge Almirón y comienza a buscar un nuevo entrenador. El Cacique espera traer al sucesor del argentino lo antes posible, pero dependerá de los montos y el visto bueno de todos los sectores para concretarlo.

