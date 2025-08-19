Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Adiós remontada: el nuevo objetivo de Colo Colo tras caótica salida de Jorge Almirón

Aníbal Mosa confirmó que se llegó a acuerdo por la salida del DT y ahora se deben enfocar en lo que será meterse en torneos internacionales.

Por Felipe Pavez Farías

Colo Colo buscará el premio de consuelo en la recta final del torneo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo buscará el premio de consuelo en la recta final del torneo

El ciclo de Jorge Almirón se acabó. Este martes 19 de agosto ByN se puso de acuerdo, y aprobó el finiquito para el entrenador trasandino. La goleada sufrida ante Universidad Católica fue la lapida definitiva y marcó su salida de Colo Colo

Vamos a firmar el finiquito a las siete de la tarde. Les damos las gracias a Jorge, y su representante, por todo lo que le dieron a la institución”, agregó Aníbal Mosa en punto de prensa, tras llegar a acuerdo en el directorio.

Los pésimos antecedentes de Lucho Pérez y Hugo González en Colo Colo ante U. de Chile

ver también

Los pésimos antecedentes de Lucho Pérez y Hugo González en Colo Colo ante U. de Chile

El tema es que ahora se empieza la búsqueda de nuevo entrenador. Tras el rechazo de Héctor Tapia, asumirá Hugo González y Luis Pérez que de forma interina enfrentarán los partidos ante Palestino y Universidad de Chile.

El nuevo objetivo de Colo Colo en el año del centenario 

Colo Colo se ubica en el noveno puesto con 27 unidades. Sin embargo, hasta la fecha anterior todavía se soñaba con ganar el campeonato para celebrar el centenario.

Encuesta

¿Quién debe ser el entrenador de Colo Colo?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Pero ahora el panorama es otro y el propio presidente de ByN confirmó que el principal objetivo cambió radicalmente 

Publicidad

Vamos a afrontar la situación de buena manera (…) Meternos dentro de la Copa Libertadores es el objetivo que tenemos. Es el objetivo para el 2026”, enfatizó Mosa. 

Pedro Ruminot ataca a hincha que pide “ponerse los pantalones” y sacar a Vidal de Colo Colo

ver también

Pedro Ruminot ataca a hincha que pide “ponerse los pantalones” y sacar a Vidal de Colo Colo

Por lo mismo, recalcó que el plantel se tiene que comprometer en este momento clave de la temporada. “Tienen que salir a matarse, tienen que ganar los próximos seis puntos para estar en Copa Libertadores. Nuestros jugadores lo tienen más que claro”, sentenció. 

Lee también
¿A qué hora juega Peñarol vs. Racing Club? Dónde ver a Brayan Cortés
Copa Libertadores

¿A qué hora juega Peñarol vs. Racing Club? Dónde ver a Brayan Cortés

La potente decisión que toma el DT de Peñarol con Brayan Cortés
Internacional

La potente decisión que toma el DT de Peñarol con Brayan Cortés

La decisión de la Conmebol que cambia el fútbol sudamericano
Internacional

La decisión de la Conmebol que cambia el fútbol sudamericano

Mosa manda palo al Bloque Vial por demora en la salida de Almirón
Colo Colo

Mosa manda palo al Bloque Vial por demora en la salida de Almirón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo