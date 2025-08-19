Adiós remontada: el nuevo objetivo de Colo Colo tras caótica salida de Jorge Almirón

El ciclo de Jorge Almirón se acabó. Este martes 19 de agosto ByN se puso de acuerdo, y aprobó el finiquito para el entrenador trasandino. La goleada sufrida ante Universidad Católica fue la lapida definitiva y marcó su salida de Colo Colo.

“Vamos a firmar el finiquito a las siete de la tarde. Les damos las gracias a Jorge, y su representante, por todo lo que le dieron a la institución”, agregó Aníbal Mosa en punto de prensa, tras llegar a acuerdo en el directorio.

El tema es que ahora se empieza la búsqueda de nuevo entrenador. Tras el rechazo de Héctor Tapia, asumirá Hugo González y Luis Pérez que de forma interina enfrentarán los partidos ante Palestino y Universidad de Chile.

El nuevo objetivo de Colo Colo en el año del centenario

Colo Colo se ubica en el noveno puesto con 27 unidades. Sin embargo, hasta la fecha anterior todavía se soñaba con ganar el campeonato para celebrar el centenario.

Pero ahora el panorama es otro y el propio presidente de ByN confirmó que el principal objetivo cambió radicalmente

“Vamos a afrontar la situación de buena manera (…) Meternos dentro de la Copa Libertadores es el objetivo que tenemos. Es el objetivo para el 2026”, enfatizó Mosa.

Por lo mismo, recalcó que el plantel se tiene que comprometer en este momento clave de la temporada. “Tienen que salir a matarse, tienen que ganar los próximos seis puntos para estar en Copa Libertadores. Nuestros jugadores lo tienen más que claro”, sentenció.