Lo que en un comienzo se encaminaba a ser el mejor regreso en la historia del fútbol chileno, actualmente es un problema gigante que atraviesa a Colo Colo. Es que ahora son muchos los hinchas que no toleran la presencia en el club de Arturo Vidal.

Incluso, algunos fanáticos no dudan en apuntarlo como el responsable del mal momento deportivo e institucional que vive el Cacique en la conmemoración de su Centenario, además de exigir su salida inmediata del equipo que lo vio nacer.

Esta situación no le causó gracia al humorista Pedro Ruminot, actual director de Relaciones Públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo, que en redes sociales respondió con furia a un fanático que le pidió sacar del equipo a Arturo Vidal.

Ruminot ataca a hincha que pide echar a Vidal de Colo Colo

Fue a través de Instagram que el comediante le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas que iba a responder en sus stories de la red social. En este espacio apareció un fanático albo quien lo “encaró” para que tomen medidas con el King.

Este hincha escribió “¿Por qué no se ponen los pantalones y retiran a Vidal?“. Ante tal interrogante, Ruminot fue enfático en aclararle a éste y otros aficionados de Colo Colo que desde su cargo y como corporación no tienen atribuciones para tomar tan drástica medida.

“¿De qué estai hablando? ¿Quién se tiene que poner los pantalones? Hay contratos de por medio, hay acuerdos de por medio, plata, negociaciones, contrato, no es una cosa de palabra”, expresó el hoy directivo albo con cara de pocos amigos.

No quedó allí en su desahogo, pues Ruminot le advierte a este hincha de Colo Colo por el tema Vidal que “¿y quién se tiene que poner los pantalones? Si es Blanco y Negro el que hace los contratos, ¿qué estai hablando?“.

¿Hasta cuándo tiene contrato el King con el club?

Originalmente, el vínculo que firmó Arturo Vidal en su vuelta a Colo Colo fue por toda la temporada 2024. Tras conseguir objetivos deportivos, entre ellos el título nacional, renovó por todo 2025, donde debe jugar un total de 19 encuentros para extender automáticamente hasta fines de 2026. Hasta ahora lleva 17.