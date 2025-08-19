En un vuelco total de los acontecimientos, y cuando se esperaba la confirmación de que Héctor Tapia iba a ser el entrenador interino de Colo Colo tras la salida del argentino Jorge Almirón, finalmente será una dupla quien se hará cargo del cuadro popular.

De acuerdo a lo que indica Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, para los próximos dos encuentros del Cacique tomarán la batuta del Primer Equipo tanto Luis Pérez, campeón de América en 1991, como Hugo González, otrora seleccionado nacional.

Pero el tema que hace más ruido, y por el cual muchos hinchas en Colo Colo comienzan a molestarse es por que el segundo de esta dupla técnica para los duelos ante Palestino y Universidad de Chile, es nada menos que el padre futbolístico de Arturo Vidal.

ver también Vuelco total: Héctor Tapia rechaza interinato y asumen dos históricos de Colo Colo

Nuevo DT de Colo Colo: Padre futbolístico de Vidal

Surgido en la cantera del Cacique, Hugo González jugó al fútbol durante 14 años, y su mejor época la tuvo con los albos, donde ganó siete títulos entre 1985 y 1994. Tras su retiro, comenzó a trabajar en las divisiones inferiores de la institución.

Fue en esta condición que descubrió a un niño Arturo Vidal, para formarlo futbolísticamente y convertirlo en uno de los mejores futbolistas de la historia en Chile. Algo que propio King agradeció en varias oportunidades de forma pública, como en su vuelta a Colo Colo en 2024. De hecho, el propio volante dice que es su “papá” futbolístico.

“No sé si yo le he entregado tanto para que él sea así conmigo. Es un chico muy respetuoso y conmigo se ha portado muy bien. Es un gran tipo, estoy encantado de ser su ‘papi futbolístico’ (ríe), como él dice. Más que un ex profesor, ahora soy su amigo“, señaló Hugo González en entrevista con AS Chile el 2013.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debuta la nueva dupla técnica del Cacique?

El próximo encuentro de Colo Colo será este viernes 22 de agosto, cuando a partir de las 15:00 horas visiten a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, en duelo correspondiente a la fecha 21 en Liga de Primera.